Як сезонні коливання й обстріли інфраструктури вплинули на ринок праці в березні (інфографіка) — Finance.ua

Як сезонні коливання й обстріли інфраструктури вплинули на ринок праці в березні (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як сезонні коливання й обстріли інфраструктури вплинули на ринок праці в березні (інфографіка)

У березні на ринку праці роботодавці були активнішими за шукачів. Компанії опублікували 102 817 вакансій. Тож вперше від листопада 2023 року кількість вакансій перевищила позначку у 100 000.

Про це сказано в дослідженні Work.ua.

«Водночас активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи від початку 2024 року знижується. І хоча це явище відповідає сезонним тенденціям, у нього є й інші причини. Так, особливо помітний спад Work.ua зафіксував після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня», — кажуть аналітики дослідження.

Інфографіка: Work.ua

Області-лідери

Як і минулого місяця, у 13 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Саме в цих областях також і найбільший приріст пропозицій роботи у березні: Тернопільська (+11%), Закарпатська (+8%), Полтавська (+7%), Кіровоградська (+7%), Хмельницька (+6%).

Щодо областей-лідерів за кількістю вакансій, то тут вперше за довгий час зміни не були синхронними. Адже у чотирьох із них вакансій побільшало, а от в одній кількість роботи незначно скоротилася:

Київська область — 34 964 вакансії, +5% до лютого;

Львівська — 9 250, +4%;

Дніпропетровська — 9 231, +3%;

Одеська — 6 541, +4%;

Харківська — 3 563, -0,5%.

Інфографіка: Work.ua

Зменшення кількості вакансій на Харківщині повʼязують з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року.

У яких сферах найбільше вакансій

Традиційно на ринку праці найбільшу кількість вакансій генерувала категорія «Сфера обслуговування». Однак від вересня 2023 року незмінним лідером була «Робочі спеціальності, виробництво». У березні 2024 року ситуація змінилася, тож маємо такий розподіл:

«Сфера обслуговування» — 17 722 вакансій, +10% до лютого;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 17 283, +7%;

«Продаж, закупівля» — 14 348, +2%;

«Роздрібна торгівля» — 11 909, +6%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 9 822, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 9 781, +14%;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» — 9 348, +6%;

«Транспорт, автобізнес» — 8 143, +6%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 352, +6%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7 328, +3%.

Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» і «Медицина, фармацевтика». Де ще відчутно побільшало роботи — на графіку нижче.

Інфографіка: Work.ua

Синхронно зі зростанням загальної кількості вакансій побільшало роботи для людей без досвіду (+11% до лютого) і студентів (+7%). Зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю (+5%) і пенсіонерів (+5%). На ринку праці стало на 9% більше пропозицій роботи для ветеранів.

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Пропозицій дистанційної роботи побільшало лише на 3%, а вакансій з вимогою про знання англійської мови — на 7%.

Нагадаємо, раніше портал пошуку роботи Work.ua представив добірку вакансій, на які терміново потрібні працівники. Ці пропозиції роботи особливі, бо на них можна відгукнутися без резюме, а вказана зарплата становить у середньому 20 000 грн.

У лютому в Україні найбільшу середню зарплату отримували артилеристи та мінометники. В результаті повномасштабної війни айтівців посунули з першого місця в переліку найбільш високооплачуваних вакансій. Артилерист в середньому заробляє 120 тис. грн, а С++ програміст — 110 тис. грн.

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