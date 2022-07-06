Як розгортаються економічні події в Україні та світі - огляд НБУ — Finance.ua

Як розгортаються економічні події в Україні та світі - огляд НБУ Вчора 14:00 — Казна та Політика

Як розгортаються економічні події в Україні та світі.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді від фахівців НБУ.

Інфляція прискорюється в усьому світі, й Україна — не виняток. За оцінками НБУ на основі вебскрепінгу (аналіз цін в онлайн-супермаркетах), споживча інфляція в нашій країні в червні зросла до 20,1% р/р. Причини насамперед пов’язані з війною: це порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій.

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На ціни в Україні також впливає висока вартість енергоносіїв. Водночас завдяки поступовому насиченню ринку ціни на пальне стабілізувалися, хоч і на високому рівні.

За оцінками експертів, дефіцит пального вичерпається ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками.Фіксація обмінного курсу гривні до долара та мораторій на підвищення тарифів на тепло й газ дають змогу стримувати інфляційну динаміку в Україні.

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Відновлення економічної активності триває.

Населення та бізнес адаптуються до нових умов, налагоджуються виробничі процеси. Це дає поштовх для відновлення економічної активності в більшості секторів економіки. Водночас цей процес стримують логістичні складнощі та фізичне руйнуванням потужностей через військові дії.

Пропозиція на ринку праці надалі значно переважає попит. Населення все активніше шукає роботу, проте попит на робочу силу залишається слабким. Це тисне в бік зниження зарплат.

Дефіцит державного бюджету розширюється. Збільшення витрат та скорочення доходів зумовило розширення дефіциту державного бюджету в червні. Його фінансування відбувалося переважно за рахунок міжнародної фінансової допомоги та монетизації з боку НБУ. Водночас обсяги внутрішніх ринкових боргових залучень скоротилися. Це пов’язано зі збереженням їх низької дохідності.

Валютний ринок і надалі балансується за участю НБУ. Обсяги інтервенцій Національного банку на валютному ринку збільшуються, зокрема через монетарне фінансування дефіциту бюджету.

Відчутне зростання обсягів емісійного фінансування призводить до збільшення витрат міжнародних резервів, оскільки випущені в обіг гривні зрештою потрапляють на валютний ринок. Це виснажує міжнародні резерви та посилює ризики для макрофінансової стабільності.

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