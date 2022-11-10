Як родичам зниклих безвісти отримати пенсію по втраті годувальника — Finance.ua
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Як родичам зниклих безвісти отримати пенсію по втраті годувальника

Особисті фінанси
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Якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає право на отримання пенсії. Хто може отримати виплати, якщо родич зник безвісти, і як їх оформити — розповіли у Мінреінтеграції.
Кому призначається виплата:
  • дітям до 18 років;
  • дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до закінчення навчання;
  • дітям-сиротам — до 23 років незалежно від факту навчання;
  • чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності — одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;
  • батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Які пільги передбачені

  1. Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.
  2. 50% знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.
  3. Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.
  4. Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.
  5. Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.
Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
Також це можна зробити онлайн:
— через вебпортал електронних послуг ПФУ,
— на порталі «Дія» за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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