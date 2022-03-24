Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переміщених осіб — Finance.ua

Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переміщених осіб

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Роботодавці можуть отримувати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Такі зміни стали можливі завдяки урядовим ініціативам, а саме — ухваленню відповідної Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331, розповідають у Держцентрі зайнятості.

Програма діє на період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його закінчення.

У документі, зокрема, зазначається, що компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Обов’язки роботодавця. Зі свого боку роботодавець має перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Важливою умовою є подання податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік. Розмір встановленої зарплати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної, встановленої законодавством.

Щомісячна компенсація становить 6500 гривень за кожну працевлаштовану особу.

Важливо! Загальна тривалість надання такої компенсації не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування.

Як отримати компенсацію?

Не раніше ніж через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи роботодавець подає заяву:

в електронній формі через «Портал Дія»;

у паперовій формі особисто під час відвідування центру зайнятості за місцезнаходженням роботодавця або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

У разі подання заяви через центр зайнятості також додаються:

копія наказу про працевлаштування особи;

документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених вищевказаною Постановою;

відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

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