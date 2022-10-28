Як реагує ринок нерухомості на обстріли енергетичної інфраструктури - дослідження ЛУН — Finance.ua

Як реагує ринок нерухомості на обстріли енергетичної інфраструктури - дослідження ЛУН Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Як реагує ринок нерухомості на обстріли енергетичної інфраструктури - дослідження ЛУН

Зацікавленість орендою у перший день обстрілів обвалилась на 25%, але відновилась за 3 дні. Ціни на новобудови продовжують зростати навіть у валюті, видано перший кредит за пільговою іпотекою «єОселя». На вторинному ринку в жовтні продаються дорожчі квартири ніж у вересні.

Про це свідчать результати дослідження ЛУН

Довгострокова оренда

Оренда — найбільш чутливий сегмент ринку нерухомості, тому він першим реагує на емоційні потрясіння. 10 жовтня, в понеділок, коли ворог атакував енергетичну інфраструктуру України та знищив до 30 її відсотків, зацікавленість в оренді впала на 25%.

Повне відновлення зацікавленості настало за 3 дні, але не можна не помітити негативний вплив на прийняття рішення щодо переїзду зараз.

Рієлтори зазначають, що кількість угод з початку «енергетичних тривог» відчутно знизилась. Це закономірно, бо відключення світла та тепла вимагають переосмислити вимоги до житла.

Медіанна ціна 1-кімнатних квартир, що орендували у жовтні в Києві становила 10 000 грн на місяць, це на тисячу менше, ніж минулого року. У Львові — 13 000 грн, що майже у 2 рази дорожче, ніж рік тому. В Одесі — 4 500 грн, що на дві тисячі гривень дешевше в порівнянні з осінню 2021.

Інвестиції у новобудови

Обстріли України не додають впевненості інвесторам, що негативно впливає на кількість угод, проте ціни в порівнянні з лютим у жовтні більші майже в усіх областях.

Так, при перерахунку за готівковим курсом долара 40.5 грн/$ квадратний метр в новобудові в Києві коштує 1190$, що лише на 2% менше за лютневу ціну. У Львові вартість метру становить 1150$, що на 20% більше довоєнного рівня. В Одесі в середньому проситимуть 970$ за метр, і це ріст на +4%.

Найбільший ріст відносно лютого у відсотках демонструє Закарпаття, де в Ужгороді інвестиції у нове житло в середньому становитимуть 990$ за метр, що аж на 22% більше за ціни лютого.

Інфографіка: ЛУН

В жовтні у тестовому режимі запрацювала пільгова державна іпотека «єОселя» під 3% річних на 20 років. 20 жовтня був виданий перший кредит, його отримала пані поліцейська, котра перша зібрала необхідні документи на придбання 1-кімнатної квартири в новобудові у Чернігові.

Інфографіка: ЛУН

Вторинний ринок

Програма «єОселя» розповсюджується як на новобудови, так і на вже збудоване житло, одна з вимог до якого — будинок має бути не старше 10-ти років. Наразі тестовий запуск програми пільгового придбання житла не змінив ціни та попит на ринку квартир із ремонтом.

Так, медіанна ціна, вказана в оголошеннях стосовно однокімнатних квартир, що були продані у жовтні в Києві, становила 56 500$. Так само й у Львові та Одесі купували більш охоче дорожчі квартири, ціни були вищі за вересневі й становили 54 000$ та 51 000$ відповідно.

Як відключення електроенергії змінило попит на квартири?

«Вже можна прогнозувати, що крім вимог до безпеки, віддаленості від об’єктів енергетичної інфраструктури, в орендарів та покупців формується ще одна вимога до майбутнього житла: наскільки воно зберігатиме тепло. І тут, в порівнянні з холодними сталінками та панельками, утеплені новобудови, зведені за сучасними нормами, виглядають більш конкурентоспроможними. Це може стати однією з причин підвищення попиту на них в тих областях, де росія продовжуватиме свої терористичні дії», — прокоментував маркетинг директор ЛУН Денис Суділковський.

Довідка Finance.ua:

обстріли Києва 10 жовтня ринок оренди житла сприймає як шок, що безпосередньо впливає на активність і пріоритети орендарів: кількість угод спадає хвилею, змінюються критерії вибору квартир, розповідала голова Київського міського відділення Асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха;

орендарі вже не вважають центр Києва безпечним місцем для життя. Відповідно знижується попит, а за ним — ціна;

масовані обстріли української критичної інфраструктури призвели до короткострокового зниження інтересу орендарів до столичних об’єктів. Проте серйозного зниження цін на оренду житла не буде, й ціна, навпаки, може зрости.

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