Як пройшла «Мотивація нескорених» та скільки грантів надасть CreditPlus переможцям — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як пройшла «Мотивація нескорених» та скільки грантів надасть CreditPlus переможцям Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

Як пройшла «Мотивація нескорених» та скільки грантів надасть CreditPlus переможцям

3 липня 2023 пройшов захист робіт студентів у межах проєкту «Мотивація нескорених». У понеділок грантодавець, компанія CreditPlus, заслуховувала промови фіналістів та змінила своє рішення у присудженні призів. Замість запланованих трьох переможців гранти отримають п’ять учасників. Понад це — головна переможниця зможе вибрати будь-який військовий підрозділ чи волонтерську організацію, куди компанія перерахує 50 000 грн.

Як усе відбувалось?

З розумінь безпеки цього разу захист робіт відбувався онлайн. Статті на тему «Аналіз кейсів іноземних фінтех-компаній та обґрунтування їх застосування в Україні» оцінювали шість членів журі:

Володимир Довгаль — СЕО ТОВ «Авентус Україна» (тм CreditPlus);

Руслан Костецький — Заступник Голови Правління УАФІК;

Алла Сав’юк — Президент Всеукраїнської асоціації Фінансових компаній (ВАФК);

Олена Острініна — сертифікований бізнес-коуч, банкір із 22-річним стажем (Ostrinina Business Academy);

Оксана Самойленко — Начальник відділу розвитку VIP Бізнесу АТ «АБ „РАДАБАНК“»;

Галина Східницька — доцент кафедри фінансів та банківської справи Львівського національного університету природокористування.

Після того як організаторка проєкту Юлія Валуєва представила всіх членів журі та студентів, розпочався захист. Кожен мав можливість представити свою роботу впродовж 15 хвилин із демонстрацією презентації, після чого журі ставили додаткові запитання.

Ще на етапі перевірки вибраних матеріалів Володимир Довгаль запропонував обрати п’ять переможців, оскільки роботи були сильними та виконані на професійному рівні.

Імена переможниць та отримані нагороди:

1. 15 000 грн: Діана Врублевська — Львівський державний університет внутрішніх справ;

2. 10 000 грн: Яна Дудник — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

3. 5 000 грн: Вікторія Кравець — Вінницький національний аграрний університет;

4. 3 000 грн: Марія Підопригора — Одеський державний аграрний університет;

5. 2 000 грн: Олена Смолінкіна — Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Крім того, Діана Врублевська, яка зайняла перше місце, зможе самостійно вибрати благодійний фонд чи військовий підрозділ за власним бажанням, куди CreditPlus перерахує 50 000 грн. Це було фінальне та спонтанне рішення СЕО. Це вперше за шість років існування «Мотивації нескорених», коли переможців було п’ятеро, а не троє.

Що таке Scholarship in Ukraine?

Щорічний проєкт «Мотивація нескорених» передбачає фінансову підтримку студентів, які попри війну лишились в країні й навчаються у вищих навчальних закладах. CreditPlus долучився до конкурсу та виступив у ролі одного із грантодавців.

Наразі українські студенти мають отримувати підтримку саме від українського бізнесу. З цією метою компанія CreditPlus вирішила взяти участь у проєкті та надати фінансову допомогу молоді, що навчається. Кампанія має на меті мотивувати студентів, проявити свою креативність та поділитись обізнаністю у сфері. Адже головна умова участі — написання унікальної спеціалізованої статті.

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