Як правильно підготувати квартиру до холодів — Finance.ua

Як правильно підготувати квартиру до холодів Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

В Україні внаслідок атаки рф на енергетичну інфраструктуру частина будинків залишилася без тепла та електроенергії. У цій ситуації кожному українцю варто подбати про енергоефективність свого житла.

Найефективніший спосіб — провести комплексну термомодернізацію. Однак це дорого та довго.

У Держагенстві з питань енергоефективності опублікували поради, як можна скоротити втрати тепла за невеликі гроші та у стислий термін. Прості поради дозволять значно утеплити своє житло.

Як користуватися батареями

Опалювальні прилади та радіатори будуть ефективнішими, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом або декоративними панелями. Батарея має бути відкритою. А стіну поруч із нею можна закрити спеціальним тепловідбивним екраном.

Також слід усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звертаючи особливу увагу місця з’єднання частин системи. Це дозволить уникнути проривів під час експлуатації системи в холодний період.

Газову колонку або бойлер, який відпрацював 15-20 років, слід замінити, тому що згодом ці пристрої втрачають ефективність.

Як утеплити квартиру

Більшість тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. Найбільш доступний варіант, який може вибрати кожен — утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з дому.

Вікна з подвійним чи потрійним склінням у кілька разів зменшують втрати тепла. Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх та бічні стики між дверима та стіною.

Щільні штори допомагають утримувати тепло в будинку, але заважають надходженню тепла з радіаторів. Товстий килим знижує тепловитрати, що йдуть через підлогу. Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла — це реальний спосіб економії.

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