Як правильно оформити договір на купівлю авто з-за кордону і не натрапити на шахраїв — Finance.ua

Як правильно оформити договір на купівлю авто з-за кордону і не натрапити на шахраїв

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Як тільки впровадили безкоштовне розмитнення, громадяни почали обмірковувати — як замовити автомобіль з-за кордону. Весь інтернет переповнений рекламними оголошеннями про «дешеві» автомобілі з США чи інших далеких країн з доставкою до 30 днів і за нижчими цінами, ніж на українському ринку.

Однак разом із активізацією цього ринку, активізувалися і шахрайські контори. Тому варто бути уважним, а також ретельно перевіряти договір покупки автомобіля, аби не «влетіти на гроші». Експерти із юридичної компанії «Дорожній адвокат» розповіли , на що звертати увагу та як діяти, якщо ви все ж потрапили на гачок аферистів.

Спершу перевірте репутацію компанії

Перед тим як замовити послуги у конкретного перевізника, спробуйте переглянути відгуки на нього в інтернеті. Почитайте, як відгукуються про його роботу клієнти, які вже отримали такі «дешеві» автомобілі.

Звісно, що надавач послуг скаже, що негативні відгуки — це «робота конкурентів». Однак не вірте цьому. Якщо є багато негативних відгуків, шукайте іншого надавача послуг.

Особливу увагу зверніть на сторінку продавця у Facebook. Ця соціальна мережа не дає можливості видаляти відгуки. Вона лише дозволяє власнику сторінки вимкнути розділ з відгуками повністю. Тож якщо розділу «Відгуки» на сторінці немає, це може свідчити про те, що раніше клієнти негативно оцінили роботу компанії і тепер вона прагне приховати реальний стан справ.

Оформлення договору на покупку авто з-за кордону

Перед першим авансовим платежем обов’язково підпишіть письмовий договір. Ніколи оплачуйте кошти на підставі усних домовленостей без укладення договору — у такому випадку повернути свої кошти назад в разі непередбачуваної ситуації буде важче.

Експерти кажуть, що після сплати авансового платежу вам можуть надати для підпису договір, у якому для вас будуть передбачені лише максимальні обов’язки й мінімальні права. Зокрема, домовлені в усній формі строки доставки авто в такому разі можуть зрости з 30 днів до 9 місяців. А може зрости і вартість самої автівки.

У такому договорі надавач послуг може прописати і те, що він не несе відповідальності за технічну справність автомобіля. Хоча в його обов’язки це повинно входити.

У письмовому договорі має бути обов’язково зафіксовано:

конкретна вартість авто і всіх супутніх послуг;

детальний перелік всіх домовлених послуг;



чіткі строки і конкретне місце доставки;



чітка матеріальна відповідальність надавача послуг у грошовому виразі (за законом у розмірі 3% вартості послуг за кожен день прострочення доставки автомобіля клієнту).



Додаткову увагу можна звернути на статус продавця. Чи це юридична особа чи фізична особа-підприємець. З юридичної особи стягнути кошти буде важче, оскільки засновники такого підприємства не несуть матеріальної відповідальності за діяльність підприємства. Тобто бажано укладати договір саме з фізичною особою-підприємцем.

Також врахуйте, що оплату вартості послуг потрібно здійснювати конкретно постачальнику послуг, з яким у вас підписано договір.

«Тому що часто вам будуть пропонувати оплатити вартість автомобіля напряму на закордонному сайті. При проведенні такої оплати ви не зможете потім стягнути ці кошти з іноземного продавця. Тому всі договірні відносини ії оплати потрібно проводити з одним надавачем послуг», — наголосили юристи.

Ваші дії, якщо не вдалося вберегтись від шахраїв

Захищати себе в суді можливо, якщо у вас є підписаний договір. Якщо письмового договору немає, можете посилатися на свідків. Це складніше, але можливо.

Відповідно до статті 526 ЦКУ зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Згідно зі статтею 530 ЦКУ, якщо у зобов’язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Відповідно до статті 629 ЦКУ, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до положень пункту 4 частини 1 ст. 611 ЦКУ, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди.

Одним із видів порушення зобов’язання є прострочення — невиконання зобов’язання в обумовлений сторонами строк.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону «Про захист прав споживачів» у разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (послуги) згідно з договором, за кожний день прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі 3% від вартості роботи (послуги).

Тобто з укладенням договору продавець набуває обов’язків та несе відповідальність у разі його невиконання чи несвоєчасного виконання.

Отже, у судовому порядку ви маєте право розірвати договір на придбання та транспортування, стягнути матеріальну та моральну шкоду, а також пеню за кожний день прострочення.

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