Як працюють станції мобільного зв'язку під час відключення світла і чому «лягає» мобільний інтернет — Finance.ua

Як працюють станції мобільного зв'язку під час відключення світла і чому «лягає» мобільний інтернет Вчора 18:26 — Технології&Авто

Як працюють станції мобільного зв'язку під час відключення світла і чому «лягає» мобільний інтернет

Абсолютна більшість базових станцій мобільного зв’язку в Україні в якості джерел живлення використовують акумулятори. Акумулятори можуть підтримувати функціонування протягом кількох годин.

Про це в ефірі єдиного телемарафону Суспільному розповів консультант, експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, коментуючи роботу станцій мобільного зв’язку під час відключення світла.

«Оператори називають 4-5 годин, гадаю, це відповідає дійсності», — каже Хіміч. За його словами, на відміну від мобільного телефону, який заряджається кілька годин, а потім може працювати добу, в базових станціях все відбувається навпаки. І це проблема номер один.

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«Вона заряджається приблизно добу, а потім видає живлення лише кілька годин. Тож, якщо мережі електропостачання вирубають надто часто, то акумулятори на базових станціях не встигають перезарядитися», — пояснив Хіміч.

Другий момент — абсолютна більшість базових станцій українських мереж стільникового зв’язку зберігають свою функціональність. Вони дозволяють бодай телефонувати або відправляти смс. Головні проблеми виникають із мобільним інтернетом.

«А тут відбувається проста річ. Коли вимикається світло, коли зникає електропостачання в побутових електромережах, то „вмирають“ на цей час і мережі фіксованого зв’язку, які забезпечують абсолютну більшість трафіку даних», — зазначив Хіміч.

А коли люди кидаються перемикати мобільний інтернет, виникає перенавантаження стільникового зв’язку, зазначив експерт. «Вони не можуть виступати в якості повноцінної заміни фіксованих мереж. Їхня ємність набагато менша», — пояснив він.

Найбільше трафіку, за словами Хіміча, витрачається на відео. Тому потрібно переглянути свої звички щодо споживання саме відеоконтенту.

«У налаштуваннях має бути найменша якість відео. Але найкраще за нинішніх умов повернутися до тексту і читати. 90% трафіку — це відеоконтент», — сказав Хіміч.

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