Як працюють комплекси автофіксації порушень ПДР: роз'яснення МВС — Finance.ua

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Як працюють комплекси автофіксації порушень ПДР: роз'яснення МВС

Вчора 09:15Особисті фінанси
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Як працюють комплекси автофіксації порушень ПДР: роз'яснення МВСЯк працюють комплекси автофіксації порушень ПДР: роз'яснення МВС
Комплекси автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху вже працюють у штатному режимі та надійно захищені.
У цьому запевнило Міністерство внутрішніх справ України.
Комплекси працюють за іншим принципом, ніж звичні нам камери відеоспостереження, запевняють у відомстві.
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«Запис невеликого відео і 2-3 фото відбувається лише у випадку порушення правил ПДР автомобілем, вони не зберігаються в камері та після передачі інформації видаляються. Ще жодного разу несанкціонованого витоку даних у тому числі із системи автоматичної фіксації порушень правил ПДР не зафіксовано», — кажуть в МВС.
За словами заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка, фіксацію порушень правил ПДР відновили з понеділка, 16 травня. Із того часу вже зареєстровано понад 200 тисяч подій.

Довідка Finance.ua:

  • із 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
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