Як працюють фінансові компанії, ломбарди та лізингодавці в умовах війни — Finance.ua

Як працюють фінансові компанії, ломбарди та лізингодавці в умовах війни Сьогодні 21:32 — Валюта

З початку повномасштабної війни фінансові компанії, ломбарди та лізингодавці втратили частину гравців, які виявилися не готовими впоратися з операційними ризиками. Проте їх діяльність поступово відновлюється.

Про це свідчать підсумки їх роботи за III квартал 2022 року. Зокрема, зростання обсягів усіх фінансових послуг.

Чотири ознаки стабілізації ситуації на ринку фінкомпаній, ломбардів та лізингодавців:

поліпшилася ситуація з кредитуванням населення. Обсяги такого кредитування за ІІІ квартал зросли в 3,5 раза порівняно з ІІ кварталом. Це збільшення пояснюється в основному низькою базою порівняння, проте є свідченням поступового відновлення попиту населення й готовності фінансових компаній нарощувати кредитування. Водночас обсяги коштів, наданих бізнесу, майже не змінилися;

збільшився обсяг операцій за наданими гарантіями. Таких операцій майже не було в перші два квартали цього року;

збільшилися обсяги нових факторингових операцій та послуг фінансового лізингу. Як і раніше, їхнім основним рушієм є діяльність юридичних осіб-лізингодавців, частка яких становить 99% загального обсягу фінансового лізингу. У ІІІ кварталі лізингові угоди укладалися переважно на придбання вантажних і легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки;

збільшився обсяг нових кредитів ломбардів.Обсяг кредитування ломбардів зріс на 53%, проте він був нижчим на 35% порівняно з ІІІ кварталом 2021 року. Процентні доходи зросли та дали змогу отримати перші прибутки від початку року.

Водночас обсяги всіх наданих послуг ломбардами залишаються значно нижчими, ніж у відповідному періоді минулого року, і залишаються далекими від довоєнного рівня.Незважаючи на повільне відновлення, за дев’ять місяців 2022 року фінансові компанії в цілому згенерували прибуток.

Для продовження роботи учасникам ринку потрібно привести свою діяльність у відповідність до поновлених НБУ регуляторних вимог, зокрема щодо дотримання обов’язкових фінансових нормативів та строків подання звітності. Це сприятиме підвищенню прозорості та стійкості ринку.

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