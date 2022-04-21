Як працює система страхування в Україні під час війни (на прикладі каско) — Finance.ua

Як працює система страхування в Україні під час війни (на прикладі каско)
Якщо
пошкодження автомобіля пов’язані з воєнними подіями, або є їх наслідком,
наприклад, був пошкоджений кулями, то подія не буде визнана страховим випадком.
Війна — це класичний виняток у договорах страхування в Україні.
Про
це під час вебінару «Страхування під час
війни»
розповіла директорка з андерайтингу та методології Альфа Страхування Ірина
Корлиханова.
Утім,
якщо машина отримала пошкодження внаслідок ДТП, то це класичний страховий
випадок.
«Аварійність
на дорогах і стиль керування значно змінилися у порівнянні з довоєнним
періодом. Люди їдуть на червоне світло, перетинають подвійну суцільну лінію,
створюють аварійні ситуації, через що виникають ДТП. Це є класичний ризик для
договору страхування каско, і страхова компанія повинна
нести відповідальність за такі ризики. Це покриватиметься страховиком і
відшкодовуватиметься на загальних умовах, згідно з договором страхування», —
пояснила експертка.
Алгоритм
дій у разі ДТП чи інших пошкоджень автомобіля не відрізняється від довоєнного
часу, але з урахуванням декотрих обмежень. Наприклад, щодо виклику поліції.
«Якщо
у нас немає постраждалих, збиток не перевищує 50 тис. грн, необхідно скласти
Європротокол, зафіксувати всі пошкодження на фото та відео й потім надати
документи страховику на відшкодування в онлайн-режимі, вказавши особовий
рахунок або СТО, куди необхідно перерахувати гроші. А от якщо ви перебуваєте за
кордоном, завжди телефонуйте в поліцію. В залежності від країни перебування
може відрізнятися процедура. Наприклад, в Угорщині поліцію потрібно викликати
завжди», — зазначила Ірина Корлиханова.
У
разі, якщо в ДТП є постраждалі або ж прогнозований збиток перевищує ліміт по
Європротоколу, потрібно викликати поліцію і швидку.
«Навіть
якщо поліція не приїде, у вас буде зафіксований факт, доказ для страхової
компанії, що ви все зробили згідно з умовами договору страхування. Узагалі, ми
рекомендуємо узгоджувати свої дії з кол-центром страховика. У такому разі
страховик вас веде по всьому страховому випадку, по всіх діях, які ви маєте
здійснити», — резюмувала Корлиханова.