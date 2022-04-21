Як працює система страхування в Україні під час війни (на прикладі каско) — Finance.ua
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Як працює система страхування в Україні під час війни (на прикладі каско)

Вчора 18:15Страхування
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Як працює система страхування в Україні під час війни (на прикладі каско)Як працює система страхування в Україні під час війни (на прикладі каско)
Якщо пошкодження автомобіля пов’язані з воєнними подіями, або є їх наслідком, наприклад, був пошкоджений кулями, то подія не буде визнана страховим випадком. Війна — це класичний виняток у договорах страхування в Україні.
Про це під час вебінару «Страхування під час війни» розповіла директорка з андерайтингу та методології Альфа Страхування Ірина Корлиханова.
Утім, якщо машина отримала пошкодження внаслідок ДТП, то це класичний страховий випадок.
«Аварійність на дорогах і стиль керування значно змінилися у порівнянні з довоєнним періодом. Люди їдуть на червоне світло, перетинають подвійну суцільну лінію, створюють аварійні ситуації, через що виникають ДТП. Це є класичний ризик для договору страхування каско, і страхова компанія повинна нести відповідальність за такі ризики. Це покриватиметься страховиком і відшкодовуватиметься на загальних умовах, згідно з договором страхування», — пояснила експертка.
Алгоритм дій у разі ДТП чи інших пошкоджень автомобіля не відрізняється від довоєнного часу, але з урахуванням декотрих обмежень. Наприклад, щодо виклику поліції.
«Якщо у нас немає постраждалих, збиток не перевищує 50 тис. грн, необхідно скласти Європротокол, зафіксувати всі пошкодження на фото та відео й потім надати документи страховику на відшкодування в онлайн-режимі, вказавши особовий рахунок або СТО, куди необхідно перерахувати гроші. А от якщо ви перебуваєте за кордоном, завжди телефонуйте в поліцію. В залежності від країни перебування може відрізнятися процедура. Наприклад, в Угорщині поліцію потрібно викликати завжди», — зазначила Ірина Корлиханова.
У разі, якщо в ДТП є постраждалі або ж прогнозований збиток перевищує ліміт по Європротоколу, потрібно викликати поліцію і швидку.
«Навіть якщо поліція не приїде, у вас буде зафіксований факт, доказ для страхової компанії, що ви все зробили згідно з умовами договору страхування. Узагалі, ми рекомендуємо узгоджувати свої дії з кол-центром страховика. У такому разі страховик вас веде по всьому страховому випадку, по всіх діях, які ви маєте здійснити», — резюмувала Корлиханова.
За матеріалами: Finance.ua
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