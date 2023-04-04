Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 4 квітня — Finance.ua

Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 4 квітня Сьогодні 14:35 — Енергетика

У вівторок, 4 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні.

Про це повідомля прес-служба Міненерго

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій Україні.

За даними прес-служби, за останню добу відновлено електропостачання для 4,5 тис. абонентів у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, після останньої ракетної атаки росіян 9 березня відключення світла регулярно відбувалося у Житомирській області , де проводили ремонт мереж.

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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