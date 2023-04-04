Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 4 квітня — Finance.ua
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Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 4 квітня

Енергетика
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У вівторок, 4 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні.
Про це повідомля прес-служба Міненерго.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій Україні.
За даними прес-служби, за останню добу відновлено електропостачання для 4,5 тис. абонентів у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
Нагадаємо, після останньої ракетної атаки росіян 9 березня відключення світла регулярно відбувалося у Житомирській області , де проводили ремонт мереж.
Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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