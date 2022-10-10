Як працюватимуть СЕП та банки 14 жовтня — Finance.ua
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Як працюватимуть СЕП та банки 14 жовтня

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У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Відповідні норми містить Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Про це пише НБУ.
Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 14 жовтня — День захисників і захисниць України, що припадає на п’ятницю, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.
Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 14 жовтня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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