Як працюватимуть банки та СЕП під час травневих свят - НБУ — Finance.ua
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Як працюватимуть банки та СЕП під час травневих свят - НБУ

Вчора 15:00Казна та Політика
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Як працюватимуть банки та СЕП під час травневих свят - НБУ
У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
Про це повідомили в НБУ.
Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Відповідні норми містить Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
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Отже, враховуючи норми цього закону, а також продовження дії воєнного стану до 25 травня, розповідаємо, як працюватимуть банки та система електронних платежів Національного банку (СЕП) цьогоріч у травні:
Святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок 2 травня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи.
Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно датою банківського дня 2 травня 2022 року.
Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.
Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно датою банківського дня 9 травня 2022 року.
Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
Також в НБУ попередили ,як не попастися на шахраїв, що намагаються «заробити» на людях на звільнених територіях.
У НБУ закликали пам’ятати, що шахрай може назватися не лише працівником ДСНС, командування морської піхоти або інших органів військового управління, шахрай може назватися будь-ким.

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За матеріалами: Finance.ua
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