Як працюватимуть банки на різдвяно-новорічні свята — Finance.ua

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Як працюватимуть банки на різдвяно-новорічні свята

Особисті фінанси
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Як працюватимуть банки на різдвяно-новорічні свята
Як працюватимуть банки на різдвяно-новорічні свята
Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповіло про режим роботи банківської системи України та Казначейства в період завершення бюджетного 2023 року та на початку 2024 року.
Останнім банківським днем для зарахування платежів на рахунки, відкриті в Казначействі, буде 29 грудня 2023 року.
Як зазначили в НБУ, з 1 квітня 2023 року Система електронних платежів НБУ працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня. Такий режим збережеться і в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.
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Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП у зв’язку із завершенням звітного року.
  • У п’ятницю, 29 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00;
  • У суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;
  • У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ також працюють у звичайному режимі.
У звичайному режимі Казначейство в СЕП НБУ почне працювати з 2 січня 2024 року.
З 1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління Системи електронних платежів (далі - СЕП) Національного банку України. Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20 022 та може проводити міжбанківські платежі у національній валюті 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік — без перерви на вихідні або святкові дні. Детальніше про ці та інші зміни ми розповіли у статті за посиланням нижче.

Нове покоління системи електронних платежів: що змінилося для банків та українців

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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