Як працюватиме посилення візового режиму для росіян — Finance.ua

Як працюватиме посилення візового режиму для росіян Вчора 08:30 — Світ

Як працюватиме посилення візового режиму для росіян

З 12 вересня перестала діяти угода Євросоюзу з рф щодо спрощення візового режиму. Оформити шенгенську візу для власників паспортів з двоголовим орлом стало довше, тяжче та дорожче.

Тепер для отримання візи для поїздки на територію Європейського Союзу громадяни рф мають розуміти, що їх чекає:

Вищий візовий збір. Він зросте з 35 до 80 євро для всіх заявників.

Збільшений час розгляду. Стандартний кінцевий термін ухвалення консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли необхідний додатковий розгляд заявки.

Обмеження щодо багаторазових віз. Заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони.

Довший перелік документів. Заявники повинні будуть надати повний перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на отримання візи. Короткий список документів, який прописаний в угоді про спрощений візовий режим, більше не розглядатиметься.

Посилення візового режиму європейські чиновники обґрунтовують ризиками для безпеки, з якими стикається ЄС в умовах війни, розв’язаної росією. Тому перед консульствами насамперед стоятиме задача щодо ретельної перевірки прохачів візи з рф на предмет загроз громадській безпеці.

Такі перевірки Єврокомісія рекомендує проводити і для власників чинних короткострокових віз, а за наявності підстав — анулювати їх. Станом на 1 вересня, відповідно до даних Європейської комісії, близько 963 тис. росіян мали чинні візи до Шенгенської зони.

Країни ЄС тепер зможуть видавати росіянам візи лише для одноразових короткострокових поїздок, і тільки для відвідування однієї конкретної країни, а не всієї Шенгенської зони.

Тобто, якщо росіянину дадуть, скажімо, 5-денну візу до Німеччини, він не зможе з нею поїхати до Австрії.

Штрафи за порушення візового режиму коливаються від 100 до 4 тис. євро — залежить від ступеня порушення. Також може застосовуватися депортація з подальшою забороною на в’їзд. Прострочення візи рахується вже від 1 дня.

Є ще таке поняття, як «візовий карантин». Це означає, що наступну візу порушнику просто не відкриють. І не тільки в тій країні, де сталося порушення, а взагалі в усій Шенгенській зоні. Адже відомості про порушника вносяться до єдиної бази — Шенгенської інформаційної системи (Schengen Information System (SIS). Такий карантин може тривати до 5 років — принаймні так було до війни.

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