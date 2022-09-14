Як працюватиме посилення візового режиму для росіян — Finance.ua

Як працюватиме посилення візового режиму для росіян
З 12 вересня перестала діяти угода Євросоюзу з рф щодо спрощення візового режиму. Оформити шенгенську візу для власників паспортів з двоголовим орлом стало довше, тяжче та дорожче.
Про це сказано в матеріалі Finance.ua «Вам тут не раді»: як Європа закривається від росіян.
Тепер для отримання візи для поїздки на територію Європейського Союзу громадяни рф мають розуміти, що їх чекає:
- Вищий візовий збір. Він зросте з 35 до 80 євро для всіх заявників.
- Збільшений час розгляду. Стандартний кінцевий термін ухвалення консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли необхідний додатковий розгляд заявки.
- Обмеження щодо багаторазових віз. Заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони.
- Довший перелік документів. Заявники повинні будуть надати повний перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на отримання візи. Короткий список документів, який прописаний в угоді про спрощений візовий режим, більше не розглядатиметься.
Посилення візового режиму європейські чиновники обґрунтовують ризиками для безпеки, з якими стикається ЄС в умовах війни, розв’язаної росією. Тому перед консульствами насамперед стоятиме задача щодо ретельної перевірки прохачів візи з рф на предмет загроз громадській безпеці.
Такі перевірки Єврокомісія рекомендує проводити і для власників чинних короткострокових віз, а за наявності підстав — анулювати їх. Станом на 1 вересня, відповідно до даних Європейської комісії, близько 963 тис. росіян мали чинні візи до Шенгенської зони.
Країни ЄС тепер зможуть видавати росіянам візи лише для одноразових короткострокових поїздок, і тільки для відвідування однієї конкретної країни, а не всієї Шенгенської зони.
Тобто, якщо росіянину дадуть, скажімо, 5-денну візу до Німеччини, він не зможе з нею поїхати до Австрії.
Російський економічний корабель, іди на##й 🧐
Штрафи за порушення візового режиму коливаються від 100 до 4 тис. євро — залежить від ступеня порушення. Також може застосовуватися депортація з подальшою забороною на в’їзд. Прострочення візи рахується вже від 1 дня.
Є ще таке поняття, як «візовий карантин». Це означає, що наступну візу порушнику просто не відкриють. І не тільки в тій країні, де сталося порушення, а взагалі в усій Шенгенській зоні. Адже відомості про порушника вносяться до єдиної бази — Шенгенської інформаційної системи (Schengen Information System (SIS). Такий карантин може тривати до 5 років — принаймні так було до війни.
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