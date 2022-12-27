Як повторно отримати втрачені свідоцтва — роз'яснення Мін'юсту — Finance.ua

Як повторно отримати втрачені свідоцтва — роз'яснення Мін'юсту Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У Міністерстві юстиції розповіли, як повторно отримати свідоцтва, оригінали яких були втрачені.

Відповідне роз’яснення опубліковане на сторінці міністерства у Facebook.

«Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється незалежно від місця його реєстрації та місця проживання заявника», — сказано в повідомленні.

Вона здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис: батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтва видаються у той же день.

Сплачується державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,51 коп.

Також, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи — у разі документального підтвердження його повноважень (за довіреністю) та при пред’явленні документів, що посвідчують його особу.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Якщо особа позбавлена батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання, свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявника відділ ДРАЦС видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого, особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом та представникові органу опіки й піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Для отримання повторно свідоцтва, заявник повинен пред’явити паспорт громадянина України або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, та документи, що підтверджують родинні стосунки між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.