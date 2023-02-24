Як повномасштабне вторгнення росії вплинуло на динаміку відкриття нових бізнесів в Україні — Finance.ua

Як повномасштабне вторгнення росії вплинуло на динаміку відкриття нових бізнесів в Україні Сьогодні 09:27 — Особисті фінанси

Як повномасштабне вторгнення росії вплинуло на динаміку відкриття нових бізнесів в Україні

Впродовж воєнного часу в Україні було зареєстровано 17,1 тисячі нових компаній та 178,5 тисячі ФОПів.

Про це свідчать результати дослідження R&D центру YouControl Market.

Найменша кількість реєстрацій бізнесу за рік повномасштабної війни була у березні 2022-го — всього 14 нових компаній і 2 050 нових ФОПів. Після цього почалось стрімке відновлення темпів відкриття нового бізнесу чи переоформлення старого на нові юридичні особи. Пікових значень було досягнуто у вересні — 2 082 компанії і 20 298 нових ФОП.

Читайте також Бізнес назвав основні перешкоди для свого відновлення в умовах війни

Фінаналітик YouControl Роман Корнилюк пояснив, що передумовами для старту економічного відновлення стали звільнення від окупації північних регіонів навесні у перші місяці агресії, а також адаптація бізнесу в умовах воєнно-фінансової підтримки союзників. А саме налагодження логістичних маршрутів і перезапуск чорноморського експорту по зерновому коридору. Оптимізму бізнесу надавали й значні успіхи ЗСУ в деокупації Харківщини на початку осені.

У четвертому кварталі минулого року з’явився тренд на зниження бізнес-активності, спровокований регулярними відключеннями електроенергії. Внаслідок цього, зокрема, у грудні відкрилося менше компаній (1 869) і ФОПів (12 056). І хоча січень нового 2023 року приніс ще менше відкриття компаній — 1505, кількість новостворених ФОПів різко зросла до 17 061 особи.

Найпоширенішими секторами новостворених ФОПів за воєнний час стали:

комп’ютерне програмування (20,9 тисяч). Тобто майже 12% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (6,2%);

вантажний автомобільний транспорт (5%).

Види діяльності ФОПів, що посіли четверту та п’яту сходинки, пов’язані з надання населенню послуг у сфері роздрібного товарообороту. Індивідуальні підприємці обирали для себе КВЕДи роздрібна торгівля через мережу Інтернет (e-commerce) та діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Підприємства, що відкривалися протягом 12 місячного воєнного періоду, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі — 7,7% підприємств зі всіх новостворених. Також популярними серед компаній-новачків були вирощування зернових, бобових і олійних культур (5,4%) та надання в оренду нерухомого майна (4,1%).

На популярність галузей для відкриття нових бізнесів насамперед впливали два фактори. По-перше, розрахунок на отримання зовнішнього валютного виторгу (IT, агро, експорт деревини). По-друге, споживчий попит населення на базові продукти першої необхідності на макрорівні підтриманий стабільністю бюджетних виплат (роздрібна торгівля, транспортні перевезення, будівництво, ресторани, перукарні тощо).

Найбільша кількість нововідкритих бізнесів була зареєстрована у м. Київ — 36% новостворених компаній і 15% ФОПів). На другому місці — Львів (9,2% нових компаній та 8,6% нових ФОПів). Третє місце за Дніпром (7,6% підприємств та 8% ФОПів).

За підсумками календарного 2022 року кількість нововідкритих компаній скоротилася вдвічі — з 42,1 до 20,8 тис (-50,7%). ФОПів — з 296,4 до 201,3 тис. (-32,1%) у порівнянні з більш сприятливим 2021 роком. І хоч це найбільший спад кількості реєстрацій ФОП у відносному вимірі, в абсолютних показниках річних реєстрацій виявилось все одно більше ніж у період 2011−2016 роках. З компаніями ситуація значно гірша: минулий воєнний рік — антирекорд за кількістю реєстрацій як мінімум впродовж останніх 13 років.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.