Як повідомити про благодійників-шахраїв: програмісти створили бот «Стоп Остап» — Finance.ua
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Як повідомити про благодійників-шахраїв: програмісти створили бот «Стоп Остап»

Вчора 09:13Особисті фінанси
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В Telegram запрацював бот «Стоп Остап», за допомогою якого можна повідомити про благодійників-шахраїв.
Про це повідомляє видання Mezha.
Бот «Стоп Остап» розроблений спільнотою IT-благодійників на замовлення компетентних органів. Він збирає усі факти можливих шахрайств, намірів нажитися на благодійності та на бажанні людей допомогти українській армії.
Для того, щоб повідомити про випадок, що може бути шахрайством:
  • перейдіть в Telegram-бот «Стоп Остап»;
  • оберіть в меню «Повідомити»;
  • відправте в бот повідомлення, що описує випадок шахрайства;
  • можна також надсилати скріншоти, фото, файли тощо (одним повідомленням і не більше 50 МБ).
За кожним фактом підтвердженого шахрайства буде проводитися розслідування, зазначається в описі «Стоп Остап». Які саме органи виступили замовниками бота — не повідомляється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Ain.Ua
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