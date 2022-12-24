Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла — Finance.ua

Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.
«Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту», — пояснили в міністерстві.
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Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС.
Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.
Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.
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