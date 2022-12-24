Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла — Finance.ua

Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла Сьогодні 16:31 — Фінтех і Картки

Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило , як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.

«Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? Алгоритм дій пояснили у ПриватБанк у. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту», — пояснили в міністерстві.

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Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС.

Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.

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