Як погашати кредит, перебуваючи за кордоном — Finance.ua

Як погашати кредит, перебуваючи за кордоном Сьогодні 09:03 — Кредит&Депозит

Після початку повномасштабної війни з росією мільйони громадян України були змушені залишити країну, рятуючи своє життя. Багато людей опинилися на тимчасово окупованих територіях Харківської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У тих, хто мав у банку кредити, виникли проблеми з їх погашенням. У одних — суто технічні, пов’язані зі складнощами внесення щомісячного платежу. Наприклад, на тимчасово окупованих територіях перестав працювати український мобільний зв’язок, і виникли складнощі з входом в інтернет-банк. Відомі випадки, коли у тих, хто поспіхом виїхав за кордон, губилися або припиняли працювати фінансові номери телефону (через втрату або поломку SIM-картки), в результаті теж зникала можливість зайти в інтернет-банк і внести платіж.

У інших виникали проблеми фінансового характеру, пов’язані з втратою роботи чи неможливістю підприємства виплачувати зарплату в колишньому розмірі.

Finance.ua проаналізував найпопулярніші випадки і склав список порад, як правильно чинити в подібних ситуаціях.

Як погашати кредит, перебуваючи за кордоном

Можливо, когось із українських біженців збентежить неможливість погашати заборгованість за кредитною карткою чи внести платіж за кредитом звичними способами: готівкою через касу банку чи через термінал самообслуговування.

У Польщі або Німеччині такий варіант буде недоступним. Але із ситуації можна вийти, якщо відкрити картку місцевого банку та скористатися системами міжнародних грошових переказів, наприклад TransferGo.

Комісії за такий переказ будуть невеликі; єдине, що треба врахувати — такі перекази можуть бути довшими, ніж усередині України. Отже, варто зробити його заздалегідь, щоб вкластися в графік погашення заборгованості.

Реструктуризація кредиту або кредитні канікули

Що робити, якщо втрачено джерело доходу? Насамперед, зв’язатися з банком та чесно розповісти про те, що сталося.

Банки зацікавлені у збереженні клієнтів та їх лояльності. Тому з великою ймовірністю вони підуть назустріч.

Пояснивши, що сталося, можна попросити у банку реструктуризувати кредит, розтягнувши його погашення на більший термін. І навіть відстрочити погашення тіла кредиту, тобто. домовитися з банком про кредитні канікули.

Для клієнта це дасть можливість вийти з ситуації гідно, не погіршуючи своїх відносин з банком. А для банку — врятувати кредит від переведення у розряд проблемних чи взагалі безнадійних, що вимагатиме від банку сформувати під нього резерви, тобто додаткові витрати.

У будь-якій ситуації треба намагатися порозумітися з банком — без конфліктів. Не змушуйте себе шкодувати, а тверезо і виважено пояснюйте, що сталося.

Читайте більше в статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.