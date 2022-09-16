Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія — Finance.ua

Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія
На порталі Дія запрацювала нова послуга — усиновлення: реєстрація кандидатом. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Щоб подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі:
1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія.
2. Оберіть послугу у списку.
3. Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо.
4. Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — близько 15 хвилин.
5. Продовжіть заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними.
Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.
Подати заяву на реєстрацію в кандидати можна за посиланням.
«Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. Перевірка заяви службою у справах дітей — не довше 5 робочих днів. Після схвалення заяви співробітник служби огляне житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть усиновити дитину, направляють на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами», — повідомляють у міністерстві.
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