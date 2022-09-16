Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія — Finance.ua

Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія Вчора 17:20 — Особисті фінанси

Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія

На порталі Дія запрацювала нова послуга — усиновлення: реєстрація кандидатом. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Щоб подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі:

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія.

2. Оберіть послугу у списку.

3. Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо.

4. Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — близько 15 хвилин.

5. Продовжіть заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними.

Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.

Подати заяву на реєстрацію в кандидати можна за посиланням

«Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. Перевірка заяви службою у справах дітей — не довше 5 робочих днів. Після схвалення заяви співробітник служби огляне житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть усиновити дитину, направляють на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами», — повідомляють у міністерстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.