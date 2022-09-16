Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія

Особисті фінанси
104
Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія
Як подати заяву на усиновлення на порталі Дія
На порталі Дія запрацювала нова послуга — усиновлення: реєстрація кандидатом. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Щоб подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі:
1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія.
2. Оберіть послугу у списку.
3. Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо.
4. Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — близько 15 хвилин.
5. Продовжіть заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними.
Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.
Подати заяву на реєстрацію в кандидати можна за посиланням.
«Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. Перевірка заяви службою у справах дітей — не довше 5 робочих днів. Після схвалення заяви співробітник служби огляне житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть усиновити дитину, направляють на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами», — повідомляють у міністерстві.

Велике оновлення Дії: пенсійні, посвідки на проживання, шеринг техпаспорта та інше

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.