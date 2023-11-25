Як підвищення податку на прибуток банків вплине на ставки за кредитами й депозитами — прогноз АУБ — Finance.ua
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Як підвищення податку на прибуток банків вплине на ставки за кредитами й депозитами — прогноз АУБ

Кредит&Депозит
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Як підвищення податку на прибуток банків вплине на ставки за кредитами й депозитами — прогноз АУБ
Як підвищення податку на прибуток банків вплине на ставки за кредитами й депозитами — прогноз АУБ
Підвищення податку на прибуток банків з 18% до 50% у 2023 році та до 25% у наступні роки може спровокувати збільшення фінустановами ставок за кредитами та зниження за депозитами з метою забезпечення стабільної прибутковості в умовах вищого податку.
Таку думку висловив президент Асоціації українських банкірів (АУБ) Андрій Дубас у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
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«Я думаю, що може збільшитися спред між відсотками за кредитами та відсотками за депозитами для того, щоб банки могли тягнути податок 25% і не бути збитковими. Тому я думаю, що банки аналізуватимуть ситуацію, яка склалася у зв’язку з законопроєктом, ухваленим Верховною Радою, і будуватимуть свою бізнес-модель, свою діяльність для того, щоб далі бути прибутковими», — зазначив Дубас.
Говорячи про позицію асоціації щодо ухваленого закону, він сказав, що «в умовах воєнного часу може збільшуватися обсяг податків, але, на наш погляд, не дуже правильно оподатковувати попередній період», оскільки весь банківський сектор планував свою діяльність із розрахунком, що податок на прибуток становитиме 18%.
«У будь-яких майбутніх переговорах нам завжди зможуть дорікнути, що Україна, незважаючи на умови воєнного часу чи іншого, може змінювати податкову базу, податкову систему чи податковий підхід наприкінці року до минулого року», — пояснив він.
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На думку Дубаса, якщо влада має потребу збільшувати ставку певних податків, то робити це варто не в рамках однієї галузі.
«Набагато була б зрозумілішою ситуація, якби, наприклад, та сама Верховна Рада вийшла до підприємців інших суб'єктів господарювання і сказала, що ось у нас така ситуація, у нас не вистачає податків, ми плануємо збільшити той чи інший податок. Але тоді ми збільшуємо його для всіх і починаємо його з якогось періоду, наприклад із 1 січня 2024 року. І … тоді ти можеш і підготуватися, і спланувати свою діяльність тощо», — вважає президент АУБ.
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Також він зазначив, що асоціація підтримує запровадження додаткового оподаткування виключно на обмежений період.
«Тобто ми говоримо, що до завершення воєнного часу або, наприклад, до досягнення таргету облікової ставки, тобто якогось параметра, обмежений період часу», — сказав Дубас.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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