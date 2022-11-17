Як підтвердити пільговий стаж у разі ліквідації підприємства — Finance.ua

Як підтвердити пільговий стаж у разі ліквідації підприємства Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Нещодавно Кабінет Міністрів затвердив зміни до порядку підтвердження стажу для призначення пенсій, а наявність пільгового стажу можна підтвердити навіть у разі, якщо підприємство закрилося та необхідну довідку надати неможливо.

Як це зробити, розповідає social.com.ua.

Для підтвердження наявності пільгового стажу недостатньо трудової книжки. Зазвичай у Пенсійному фонді просять надати довідку, яка б підтверджувала пільговий характер роботи.

У такій довідці мають бути зазначені:

періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

професія чи посада;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків чи його номери, куди включається цей період роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано вказану довідку.

Однак, якщо підприємство закрилося, отримати таку довідку часто буває неможливо. У цьому випадку стаж підтверджується через спеціальні комісії з підтвердження пільгового стажу, які створені при обласних управліннях Пенсійного фонду України.

Заява на підтвердження стажу подається до будь-якого територіального управління ПФ. Звідти протягом п’яти робочих днів пакет документів має бути направлений до відповідного обласного управління. Засідання комісії проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Заява про підтвердження стажу роботи розглядається пізніше двох місяців із дня звернення.

До заяви про підтвердження стажу додаються:

документи, що підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації внаслідок їх ліквідації;

трудова книжка;

документи (за наявності), видані архівними установами, зокрема:

Довідка про заробітну плату;

копії документів щодо проведення атестації робочих місць;

копії документів про переведення на іншу роботу, роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.

Можна додатково подавати будь-які документи, які хоча б опосередковано підтверджуватимуть пільговий стаж. Територіальні органи Пенсійного фонду можуть надавати заявникам допомогу у збиранні необхідних документів.

Рішення про підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні повідомляється заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Рішення комісії можуть бути оскаржені у Пенсійному фонді України або у судовому порядку.

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