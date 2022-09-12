Як підприємцю уникнути штрафів, якщо він не може сплатити податки через війну: новий порядок дій — Finance.ua

Як підприємцю уникнути штрафів, якщо він не може сплатити податки через війну: новий порядок дій Вчора 15:02 — Казна та Політика

Як підприємцю уникнути штрафів, якщо він не може сплатити податки через війну: новий порядок дій

Унаслідок повномасштабної війни чимало українських підприємців з об’єктивних причин не здатні виконати своїх податкових зобов’язань перед державою у повному обсязі. Щоб уникнути штрафів, вони можуть повідомити про це Державну податкову службу.

Нещодавно в Україні почав діяти новий Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх фінансових та інших зобов’язань в умовах воєнного стану. Документ набув чинності з 6 вересня 2022 року.

Підстави для ФОПів

За новим Порядком, підставами неможливості виконання фізичною особою-підприємцем своїх податкових обов’язків, зокрема й для самозайнятих осіб, в умовах воєнного стану можуть бути:

Перебування на території населеного пункту, що є податковою адресою платника, у якому ведуться бойові дії — такі населені пункти визначаються постійно оновлюваним списком від Мінінтеграції тимчасово окупованих територій.

Проходження стаціонарного лікування у закладах охорони здоров’я, зокрема й іноземних, у зв’язку з пораненням (також контузією, травмою, каліцтвом), отриманим під час виконання обов’язків військової служби, у відпустці через хворобу або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.

Призов на військову службу під час загальної мобілізації або ж перебування у підрозділах територіальної оборони.

Робота у правоохоронних органах, військовим ЗСУ, співробітником Національної гвардії, СБУ та робота в інших військових формуваннях.

Відсутність (смерть, визнання пропалим безвісти тощо) осіб, на яких покладається обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків.

Втрата, знищення або псування первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання унаслідок бойових дій, або ж їхнє перебування на територіях, де ведуться бойові дії.

Неможливість використовувати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання унаслідок ведення бойових дій.

Використання чи вивезення документів, комп’ютерного та іншого обладнання може чинити ризик для життя чи здоров’я платника податків.

Можливість витоку інформації про обсяги та місця зберігання пального чи спирту.

Інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), які платник податків може підтвердити документально.

Підстави для юридичних осіб

Підставами неможливості виконання юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами податкових зобов’язань в умовах воєнного стану можуть бути:

Втрата, знищення чи неможливість використання первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання унаслідок бойових дій.

Можливість витоку інформації про обсяги та місця зберігання пального чи спирту.

Відсутність у платника податків посадових осіб, що уповноважені вести бухгалтерський облік.

Перебування юрособи (зокрема, податкова адреса, фактичне перебування, розміщення виробничих потужностей тощо) на території тимчасово окупованого, заблокованого або такого населеного пункту, в якому ведуться бойові дії.

Інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), які юридична особа здатна підтвердити документально.

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Як уникнути штрафів

Як ФОПам, так і юридичним особам необхідно подати заяву про відсутність можливості виконати податковий обов’язок до 30 вересня 2022 року включно. Якщо подати таку заяву немає можливості, зокрема через перебування на тимчасово окупованій території, втрату КЕП чи техніки, це можна буде зробити протягом 60 календарних днів після відновлення такої можливості.

Подати таку заяву та документи, що підтверджують підставу неможливості виконання податкових зобов’язань, можна електронно — через спеціальну форму в Електронному кабінеті платника податків. Також можна подати все у паперовій формі, звернувшись до податкового органу за місцем проживання.

Як довго розглядають заяву

Заяви платників податків розглядають податкові органи, протягом 20 календарних днів від дня отримання документів, проте з можливістю продовження терміну розгляду. Контролюючий орган може також попросити заявника надати додаткові документи для підтвердження підстав неможливості виконання податкових зобов’язань. При цьому, попереднє рішення щодо заяви платника податків має бути направлене йому протягом 20 календарних днів.

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