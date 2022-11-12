Як підготуватися до зими під час війни: чим запастися та ефективні способи утеплення домівки — Finance.ua

Як підготуватися до зими під час війни: чим запастися та ефективні способи утеплення домівки Сьогодні 11:22 — Енергетика

Як підготуватися до зими під час війни: чим запастися та ефективні способи утеплення домівки

Прийдешня зима буде непростою. Українцям варто заздалегідь підготуватися до тривалих відключень світла та низької температури у власних домівках. Експерти visitukraine.today зібрали для вас поради, що допоможуть не змерзнути, не зголодніти і пережити відключення електроенергії.

Ефективні способи

Перш за все, аби не замерзнути взимку, потрібно подбати про свою домівку. Чи то приватний будинок, чи квартира — варто зробити все, аби тепло взимку не втрачалося.

Перевірте щільність вікон та дверей, якщо живете у квартирі — не забудьте про вікна у під’їзді. Якщо є необхідність — закрийте щілини (вкладіть ущільнювач в рами), замініть розбите скло.

Як утеплити вікна

Якщо холод надходить у квартиру через вікна, найпростіший спосіб уникнути цього — поставити склопакети. При виборі склопакетів потрібно віддавати перевагу низькоемісійним, оскільки вони пропускають менше тепла.

Також є й більш економічний варіант — заклеїти щілини силіконовим герметиком. Він наноситься на стики (зовні вікна) по всьому периметру. При цьому герметик треба наносити лише на суху поверхню. Утеплити вікна допоможе і монтажна піна. Її потрібно наносити між рамою та стіною. Також можна використовувати прогумований ущільнювач, але його доведеться щороку міняти з настанням холодів. Зберегти тепло допоможе теплозберігаюча плівка, вона легко клеїться до скла за допомогою звичайного фена.Якщо у вас сучасні склопакети, перевірте, чи щільно зачиняються вікна. Якщо ні — зверніться у компанію, що встановлювала вікна — вони відрегулюють вікно.

Крім цього, підготуйте батареї, заберіть від них меблі та штори, а за радіаторами наклейте тепловідбивні екрани або саморобні відбивачі з алюмінієвої фольги та картону. Перевірте стан даху та підвалу, за можливості, утепліть стіни.

Для додаткового обігріву також можна використовувати електроковдри, обігрівачі, кондиціонери тощо. Але пам’ятайте про безпеку — використовуйте тільки якісні та сертифіковані прилади.

Як підготуватися до відсутності електроенергії

Зробіть запаси засобів освітлення. Це можуть бути свічки, ліхтарі, гірлянди на батарейках тощо.

Свічки для освітлення краще обирати воскові — вони довше горять і більш екологічні. Також гарним варіантом є свічки з рослинного воску, їх ще називають стеаринові. Найгірший, але і найдешевший варіант — це парафінові свічки. Парафін може мати неприємний запах та при горінні утворювати кіптяву.

Також існують ще олійні лампи. Це світильники, що працюють на основі згоряння олії. Такий пристрій в давні часи називали «каганцем» та використовували для згоряння лой (топлений жир рогатої худоби). Зробити таку свічку не важко, для цього необхідно у ємність залити олію та опустити гніт, мотузку зі штучних або рослинних волокон, просочену олією.

Але зверніть увагу, що будь-яка свічка для освітлення — це відкритий вогонь. По-перше — це пожежонебезпечно, а по-друге, свічки під час горіння спалюють кисень в приміщенні.

Більш безпечний варіант освітлення — ліхтарі, лампи (світлодіодні, LED) та гірлянди, що живляться від батарейок чи акумуляторів. Таких приладів можна знайти багато у будь-якій ціновій категорії. Краще обирати ті прилади, що мають вбудовані акумулятори, або ж придбати акумуляторні батарейки у достатній кількості та зарядний пристрій до них.

У пригоді стануть і туристичні ліхтарі з сонячними батареями.

Що приготувати, коли немає електрики

Якщо у вас вдома електрична плита, то на випадок відсутності електропостачання вам стануть у пригоді продукти, що можна споживати без приготування — снеки, горіхи та сухофрукти, консерви. Також зверніть увагу на їжу швидкого приготування, сублімати та туристичні пайки.

Також в умовах відсутності електрики можна приготувати й звичайні крупи, деякі з них потрібно заливати окропом, а для деяких вистачить і холодної води.

Каші, для приготування яких потрібен окріп:

• Ячна каша — залити кип’яченою водою і залишити на 2-3 години.

• Пшоняна каша — залити окропом і почекати 1 годину для настоювання.

• Пшенична каша — залити окропом і закутати посудину в ковдру, щоб зберігалося тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.

• Булгур середнього або дрібного розміру — дрібний булгур настоюється в окропі 20 хвилин, середній — 40 хвилин.

Каші, для приготування яких достатньо холодної води:

• Гречана каша — крупу можна заздалегідь замочити водою кімнатної температури, молоком або кефіром. Вона має настоюватись від 5 до 10 годин. Тому краще замочувати її на ніч.

• Перлова каша — її можна заливати як окропом, так і звичайною водою. Але настоюватися в холодній воді вона має від 10 до 24 годин.

• Кускус — залити холодною водою та залишити на 20-30 хвилин для приготування. Якщо залити гарячою водою, то кускус буде готовий за 5-10 хвилин.

• Вівсяна крупа — для приготування в холодній воді залишити настоюватися на 30 хвилин або годину, в окропі — достатньо 20 хвилин.

• Манка — залити холодною водою або молоком, накрийте та дайте настоятись 15-20 хвилин.

• Кіноа — залити холодною водою та залишити на ніч.

Усі перелічені каші також можна готувати в термосі. Одна година кипіння на плиті дорівнює 4-5 годинам настоювання в термосі.

За відсутності електрики у пригоді стане туристичний газовий пальник. На ньому можна нагріти воду на каву чи чай, чи зварити щось, що не потребує тривалого приготування.

Познайомтеся із сусідами та розробіть план на екстрений випадок

Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то не зайвим буде познайомитися із сусідами, щоб мати змогу допомагати один одному у випадку необхідності. По-перше, якщо ви дізналися, що серед ваших сусідів є літні люди або такі, що потребують допомоги — потурбуйтеся і про них. Допоможіть знайти їм теплі речі, ковдри, зробити запаси продуктів.

Також разом із сусідами ви можете провести утеплення під’їзду та комунікацій. Наприклад, замінити вікна у під’їзді, встановити додаткові двері, утеплити труби, відремонтувати дах. Разом можна придбати генератор для зарядки гаджетів, буржуйку для приготування їжі на вулиці або в підвалі тощо.

На випадок тривалої відсутності електроенергії чи опалення підготуйте план дій, подумайте, куди ви можете тимчасово переїхати й будьте до цього готові. Також будьте готові прийняти у себе вдома родичів чи друзів, якщо виїжджати треба буде їм.

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