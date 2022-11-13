Як підготуватись до зими: поради Мінрегіону (інфограіка) — Finance.ua
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Як підготуватись до зими: поради Мінрегіону (інфограіка)

Енергетика
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Міністерство розвитку громад та територій України продовжує комунікаційну кампанію «Готуймося!», спрямовану на спонукання громадян активно індивідуально готуватися до опалювального сезону.
Для громадян одним із важливих заходів підготовки є побутова термомодернізація квартир та індивідуальних будинків. Такі заходи зменшать втрати теплової енергії та створять оптимальний мікроклімат в оселях.
Як підготуватись до зими: поради Мінрегіону (інфограіка)
«Сьогодні від кожного громадянина залежить підготовка всієї держави до опалювального сезону. Важливо, щоб кожен із нас перевірив, чи він належно підготував свою оселю до зими та холодів. Ворог варварськи руйнує інфраструктурні об’єкти, щоб залишити нас без тепла та світла. Маємо бути згуртованими та сильними, щоб перемогти і ворога, і зиму!» — зазначив Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Що буде з опаленням в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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