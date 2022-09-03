Як перевірити орендарів: 7 порад власникам житла — Finance.ua

Як перевірити орендарів: 7 порад власникам житла Вчора 17:10 — Особисті фінанси

Як перевірити орендарів: 7 порад власникам житла

Нерідко власники квартир, які здають свої приміщення у довгострокову оренду, недооцінюють потенційні ризики. Багато із них перестраховуються виключно договором на пів чи понад один рік. Проте така легковажність може нашкодити, кажуть експерти OLX Нерухомість

Йдеться про потенційні афери та можливість стати жертвою злочинців, які винесуть побутову техніку та безслідно зникнуть. Про те, як перевірити орендарів і захистити себе від найгірших ситуацій, розповів фахівець з нерухомості Богдан Маковецький.

Правильні запитання

Під час першої зустрічі з потенційним орендарем попросіть його розповісти про себе. Поставте кілька запитань, щоб дізнатися про людину головне:

чим орендар займається. Професія може багато розповісти про платоспроможність та стиль життя людини;

чому цікавить саме цей район. Якщо орендар не відповідає чітко на це запитання, то це може означати, що він надовго тут не затримається. І навпаки: впевнена відповідь та зрозуміла мотивація свідчить про серйозний вибір.

хто житиме у квартирі. Якщо є обмеження, то варто одразу обговорити їх з майбутнім орендарем.

Крім цього, зверніть увагу на те, які питання орендар ставить вам. Є привід насторожитися, якщо людина уточнює, скільки коштує телевізор, духовка та інша техніка. Або розпитує про роботу консьєржа: до котрої години він працює, чи залишається у будинку вночі.

Перевірте документи орендаря

Паспорт — основний документ, який потрібно переглянути. Якщо це паспорт-книжечка, сфотографуйте кожну сторінку. Якщо пластикова ID-картка, попросіть надати виписку про місце реєстрації та також зробіть її фото. Для кращої ідентифікації особистості можна також переписати індивідуальний податковий номер (ІПН) орендаря.

Якщо орендар поводитиметься нечесно, приміром, вкраде щось із квартири, ви зможете передати його персональні дані поліції. Якщо ж людина ще на початку відмовляється надати свої документи, то краще відразу з нею попрощатися.

Читайте також Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини

Дізнайтеся про людину більше

Маковецький радить «пробити» ім’я майбутнього орендаря у пошуковиках та знайти його сторінки у соцмережах. Таким чином ви зможете більше дізнатися про спосіб життя людини, її інтереси, коло спілкування.

"Також я завжди пропоную власникам квартир замовити платну перевірку орендаря в юридичній компанії. Це коштує 100-200 залежно від глибини дослідження — зазвичай воно включає моніторинг кредитних історій, стану розрахунків з податковою, інформації у різноманітних реєстрах",— додав він.

Втім, власники житла в Україні неохоче йдуть на такий крок.

Порадьтеся з рієлтором

Фахівці з нерухомості мають доступ до закритих груп у соцмережах, де діляться одне з один історіями про неприємні ситуації з орендодавцями чи орендарями. Приміром, про те, що людина обікрала квартиру чи довела її до критичного стану.

До того ж рієлтор має широкий досвід спілкування з орендарями і вловлює «дзвіночки», які мають викликати підозру.

Захистіть свої права у договорі оренди

Договір оренди — це документ, який фіксує права та обов’язки сторін. Поставтеся до нього максимально відповідально:

внесіть у договір всю інформацію, що допомагає ідентифікувати орендаря: його паспортні дані та ІПН;

пропишіть, на яких умовах ви здаєте квартиру. Приміром, очікуєте отримувати орендну плату кожного місяця не пізніше 5-го числа, а затримка призводитиме до штрафних санкцій;

вкажіть, що орендар не має права бути зареєстрованим у квартирі. Це важливо, щоб не було проблем, якщо ви раптом захочете розірвати договір та попросите мешканців звільнити квартиру;

додайте до договору повний перелік меблів та техніки у квартирі, а також фотографії житла, які наочно зображують його стан на момент заселення;

зазначте, на яких умовах маєте право попрощатися з орендарем.

Також, поки триває війна, варто вказати, що договір укладений у воєнний час і обидві сторони усвідомлюють свої зобов’язання. Це захистить власника від ситуації, коли людина раптом не захоче платити за оренду, посилаючись на воєнний стан або форс-мажор.

Контролюйте оплату комунальних послуг

Оплату комунальних послуг за квитанціями чи лічильниками можна доручити орендареві. Втім, слід ретельно контролювати цей процес, щоб запобігти проблемам.

Домовтеся з орендарем, щоб він щомісяця надсилав вам фотографії лічильників та квитанцій за електроенергію, опалення, водопостачання тощо. А також — скріншоти чеків, які свідчать про своєчасну оплату.

Крім цього, власноруч переглядайте стан розрахунків у особистих кабінетах компаній, які надають комунальні послуги.

Час від часу перевіряйте стан квартири

"Я раджу власникам щомісяця робити огляд свого житла. Можна перевести цей процес в онлайн: зателефонуйте орендарю у месенджері та попросіть його показати квартиру",— зазначає Маковецький.

На його думку, доки орендарі не здобули вашої довіри, не слід нехтувати перевірками. Про частоту контрольних візитів чи відеодзвінків варто домовитися ще не етапі укладання договору — щоб мешканці були готові. Якщо орендаря це не влаштовує, то краще з ним не співпрацювати.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.