Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків — алгоритм — Finance.ua
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Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків — алгоритм

Казна та Політика
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З кожним днем все більше українців долучаються до сплати добровільних пенсійних внесків.
Зрозуміло, що людей, які їх сплатили, цікавить питання: де і як саме можна перевірити дані про зарахування платежу.
Про це пише ПФУ.
У разі коли добровільні внески сплачено за себе, то побачити це можна так:
1. Зайти в свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).
2. У розділі «Комунікації з ПФУ» (на панелі зліва) обрати опцію «Запит на отримання електронних документів».
3. У вікні, що відкриється, в полі «Тип звернення» з випадаючого списку обрати опцію «Довідка ОК-5».
4. Дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправити запит до ПФУ.
5. Щоб ознайомитися з результатами розгляду запиту, в боковому меню слід обрати категорію «Мої звернення» та розгорнути поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5
6. Завантажити сформований документ.
Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків — алгоритм
7. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі «Звітний рік: 2023 рік» відображено заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.
Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків — алгоритм
Такий результат отримала людина, яка сплатила у липні добровільний внесок у розмірі 1474 грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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