Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків — алгоритм Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

З кожним днем все більше українців долучаються до сплати добровільних пенсійних внесків.

Зрозуміло, що людей, які їх сплатили, цікавить питання: де і як саме можна перевірити дані про зарахування платежу.

Про це пише ПФУ.

У разі коли добровільні внески сплачено за себе, то побачити це можна так:

1. Зайти в свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).

2. У розділі «Комунікації з ПФУ» (на панелі зліва) обрати опцію «Запит на отримання електронних документів».

3. У вікні, що відкриється, в полі «Тип звернення» з випадаючого списку обрати опцію «Довідка ОК-5».

4. Дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправити запит до ПФУ.

5. Щоб ознайомитися з результатами розгляду запиту, в боковому меню слід обрати категорію «Мої звернення» та розгорнути поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5

6. Завантажити сформований документ.

7. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі «Звітний рік: 2023 рік» відображено заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.

Такий результат отримала людина, яка сплатила у липні добровільний внесок у розмірі 1474 грн.

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