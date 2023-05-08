Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію: пояснення Мінреінтеграції — Finance.ua
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Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію: пояснення Мінреінтеграції

Особисті фінанси
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Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію: пояснення Мінреінтеграції
Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію: пояснення Мінреінтеграції
Через війну багато внутрішніх переселенців втратили документи про освіту чи попередню роботу. Для того, щоб працевлаштуватися на новому місці, переселенці мають підтвердити свою кваліфікацію.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Це можна зробити, звернувшись до кваліфікаційного центру. В таких центрах також присвоюють професійні кваліфікації на основі неформального й інформального навчання (самоосвіта).
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Крім того, там можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном.
Після оцінки знань і компетентностей особи центр може видати сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Такий сертифікат дасть змогу офіційно працевлаштуватися за відповідною професією.

Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, необхідно:

  • подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;
  • пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;
  • пройти процедуру оцінювання у кваліфікаційному центрі;
  • отримати сертифікат встановленого зразка про присвоєння/підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації.
Наразі затверджено 277 професійних стандартів, за якими можна підтвердити професійну кваліфікацію. Відомості про професійні стандарти можна переглянути за посиланням.
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З переліком кваліфікаційних центрів та інформацією про них можна ознайомитися тут.
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За матеріалами:
Finance.ua
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