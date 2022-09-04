Як перекласти документи в Дії — Finance.ua

Як перекласти документи в Дії Вчора 06:45

Мільйони українців через війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, опинилися за кордоном. Європейці й американці дізналися про Дію та її можливості.

За словами очільника Мінцифри, за кордоном часто приймають Дію, але виникала проблема з перекладом документів, адже ця можливість була складно реалізована.

Зараз закордонний паспорт, водійське посвідчення та технічний паспорт на авто можна перекласти англійською мовою буквально в кілька кліків.

Для цього потрібно обрати документ, що потребує перекладу. Натиснути на три крапки в правому нижньому куті документа та обрати «Перекласти англійською».

Щоб повернути документ на рідну мову, зробіть усе те саме, тільки цього разу оберіть «Перекласти українською».

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