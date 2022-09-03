Як отримати житлову субсидію у зоні бойових дій і що для цього потрібно — Finance.ua
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Як отримати житлову субсидію у зоні бойових дій і що для цього потрібно

Особисті фінанси
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Як отримати житлову субсидію у зоні бойових дій і що для цього потрібно
Як отримати житлову субсидію у зоні бойових дій і що для цього потрібно
Українців, які сьогодні перебувають у зоні бойових дій, цікавить питання виплати та нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.
Ще на початку повномасштабного вторгнення рф в уряді змінили правила нарахування пільг та субсидій.
Як пояснили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, виплати розраховуватимуть та нараховуватимуть на рівні міністерства соціальної політики, а виплачуватимуться через Ощадбанк.
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«Загалом по Україні нарахування та виплата грошової допомоги, пільг та субсидій здійснюється органами соцзахисту районних рад, держадміністрацій та виконавчих органів міських рад. Якщо у вашому місті ведуться бої та не працюють органи соцзахисту Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до Ощадбанку, який перерахує кошти безпосередньо отримувачам. Якщо ви отримували виплати через інші банки, Ощадбанк перерахує кошти на ваш банківський рахунок. Якщо ви отримували виплати через „Укрпошту“, ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему „My Transfer“», — зазначили у Центрі протидії дезінформації.
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Для отримання коштів через My Transfer при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Гроші можна забрати упродовж 60 днів.
Слід зазначити, що уряд планує змінити спосіб виплати субсидій на житлово-комунальні послуги. Допомогу від держави хочуть виплачувати через Пенсійний фонд.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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За матеріалами:
На пенсии
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