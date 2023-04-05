Як отримати виплати переселенцям, які змінили місце реєстрації через «Дію» — роз'яснення — Finance.ua
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Як отримати виплати переселенцям, які змінили місце реєстрації через «Дію» — роз'яснення

Особисті фінанси
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Як отримати виплати переселенцям, які змінили місце реєстрації через «Дію» — роз'яснення
Як отримати виплати переселенцям, які змінили місце реєстрації через «Дію» — роз'яснення
Внутрішньо переміщені особи, які змінили місце реєстрації через застосунок «Дія», для продовження виплат мають звернутися до органу соціального захисту за новим місцем фактичного проживання.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається, до Мінреінтеграції надійшли звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримуються виплати допомоги на проживання. Йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу Дія.
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Як повідомили у Мінсоцполітики, наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання.
Для вчасного отримання допомоги на проживання ВПО потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання.
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Органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання.
Для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, яка попередньо сформована на підставі зареєстрованої заяви від переселенця.
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Зверніть увагу, що допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО.
У Мінсоцполітики запевнили, що питання щодо автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня.
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За матеріалами:
Finance.ua
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