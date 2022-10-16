Як отримати відшкодування від ФГВФО — Finance.ua

Як отримати відшкодування від ФГВФО Вчора 09:36 — Кредит&Депозит

Виплата відшкодувань розпочинається не пізніше 20 робочих днів з початку процедури виведення банку з ринку. Уся гарантована сума виплачується одразу.

Відбувається це через банки-агенти, яких на сьогодні 12:

*Банк може виплатити гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, без відвідування відділення.

Вкладнику потрібно звернутися в один із банків-агентів і надати свій паспорт й ідентифікаційний код. Зробити це можна в будь-який зручний для вас час.

Виплату також може отримати представник вкладника. Для цього знадобиться довіреність (або нотаріально засвідчена копія) від нотаріуса.

Якщо відшкодування отримується, як спадщина, тоді потрібно звернутися у ФГВФО з відповідною заявою.

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Виплата гарантованих сум завершується в день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи. На це йде кілька років.

Якщо вклад перевищує гарантовану суму, кошти вкладнику можуть бути повернені з продажу майна банку в порядку черговості, що визначена законодавством. Для цього також потрібно звернутися у Фонд із заявою.

Станом на жовтень 2022 року українці зберігають на банківських рахунках 950 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення росії вкладникам банків, що виводяться з ринку, вже виплатили понад 4,5 млрд грн, з них майже 1,5 грн були виплачені дистанційно.

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