Як отримати відшкодування від ФГВФО — Finance.ua
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Як отримати відшкодування від ФГВФО

Кредит&Депозит
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Виплата відшкодувань розпочинається не пізніше 20 робочих днів з початку процедури виведення банку з ринку. Уся гарантована сума виплачується одразу.
Відбувається це через банки-агенти, яких на сьогодні 12:
*Банк може виплатити гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, без відвідування відділення.
Вкладнику потрібно звернутися в один із банків-агентів і надати свій паспорт й ідентифікаційний код. Зробити це можна в будь-який зручний для вас час.
Виплату також може отримати представник вкладника. Для цього знадобиться довіреність (або нотаріально засвідчена копія) від нотаріуса.
Якщо відшкодування отримується, як спадщина, тоді потрібно звернутися у ФГВФО з відповідною заявою.
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Виплата гарантованих сум завершується в день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи. На це йде кілька років.
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Якщо вклад перевищує гарантовану суму, кошти вкладнику можуть бути повернені з продажу майна банку в порядку черговості, що визначена законодавством. Для цього також потрібно звернутися у Фонд із заявою.
Станом на жовтень 2022 року українці зберігають на банківських рахунках 950 млрд грн
З початку повномасштабного вторгнення росії вкладникам банків, що виводяться з ринку, вже виплатили понад 4,5 млрд грн, з них майже 1,5 грн були виплачені дистанційно.
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Депозити в Україні під час війни. Чи варто переживати за свої гроші?

За матеріалами:
Finance.ua
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