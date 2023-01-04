Як отримати шість пенсій авансом: ПФУ назвав умову — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати шість пенсій авансом: ПФУ назвав умову

Особисті фінанси
121
Пенсіонери мають право отримати пенсію наперед. Мовиться аж про шість виплат. Для цього потрібно написати відповідну заяву, пояснили в Пенсійному фонді.

Як отримати пенсію на перед

  • Якщо пенсіонер планує виїхати за кордон на постійне місце проживання, він має написати заяву та знятись з обліку за місцем проживання.
  • Після цього вже звернутися із заявою до ПФУ та отримати виплату авансом за шість місяців.
Місце для вашої реклами

Чи має пенсіонер право на виплати, якщо поїхав за кордон

У Фонді пояснили, що, згідно з законом, пенсія в Україні виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення Укрпошти або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України.
У разі перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Як отримувати пенсію, якщо ви за кордоном

  • Якщо пенсіонер отримував виплати на картку, то для нього нічого не зміниться й вони і далі йому нараховуватимуться.
  • Якщо ж ви отримували пенсію фізично у відділенні Укрпошти чи через листоношу, то вам потрібно змінити спосіб отримання виплат. Це можна зробити віддалено через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.