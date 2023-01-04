Як отримати шість пенсій авансом: ПФУ назвав умову — Finance.ua

Як отримати шість пенсій авансом: ПФУ назвав умову Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

Пенсіонери мають право отримати пенсію наперед. Мовиться аж про шість виплат. Для цього потрібно написати відповідну заяву, пояснили в Пенсійному фонді.

Як отримати пенсію на перед

Якщо пенсіонер планує виїхати за кордон на постійне місце проживання, він має написати заяву та знятись з обліку за місцем проживання.

Після цього вже звернутися із заявою до ПФУ та отримати виплату авансом за шість місяців.

Чи має пенсіонер право на виплати, якщо поїхав за кордон

У Фонді пояснили, що, згідно з законом, пенсія в Україні виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення Укрпошти або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України.

У разі перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Як отримувати пенсію, якщо ви за кордоном

Якщо пенсіонер отримував виплати на картку, то для нього нічого не зміниться й вони і далі йому нараховуватимуться.

Якщо ж ви отримували пенсію фізично у відділенні Укрпошти чи через листоношу, то вам потрібно змінити спосіб отримання виплат. Це можна зробити віддалено через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.

Телеканал 24 За матеріалами:

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