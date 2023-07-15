Як отримати інформацію про умови в'їзду до Польщі: контакти прикордонної служби — Finance.ua

Як отримати інформацію про умови в'їзду до Польщі: контакти прикордонної служби Сьогодні 21:12 — Особисті фінанси

Як отримати інформацію про умови в'їзду до Польщі: контакти прикордонної служби

На польський кордон припадає половина всіх виїздів за кордон — хтось їде транзитом, дехто прямує безпосередньо у Польщу. Чимало українців цікавляться умовами в'їзду та необхідними документами.

Роз’яснення щодо правил в конкретних ситуаціях можна отримати, звернувшись до польських прикордонників. Контакти підрозділів повідомляє yavp.pl

Для того, щоб отримати точну інформацію про умови в'їзду та перебування іноземців на території Польщі, варто звертатися до підрозділів Прикордонної служби країни на електронну адресу чи за номерами телефонів. Також відповіді можна отримати на «гарячих лініях».

Головне управління прикордонної служби: тел. + 48 22 500 40 00 та +48 22 500 41 49 (з понеділка по п’ятницю: 08:15—16:15 ); zdsc. kg@strazgraniczna.pl Надвіслянський відділ прикордонної служби (прикордонний контроль в аеропортах Варшава-Окенце, Варшава-Модлін, Лодзі та Бидгощі): тел. + 48 22 513 21 00; wdsc. nwosg@strazgraniczna.pl; Надоджанський відділ прикордонної служби (прикордонний контроль в аеропортах Вроцлава, Познані, на чеському (Нижньосілезьке воєводство) та німецькому кордонах (Нижньосілезьке та Любуське воєводства): тел. +48 683 582 444 ( 7:30—15:30 ); wg. nadodrzanski@strazgraniczna.pl та komendant. noosg@strazgraniczna.pl; Сілезький відділ прикордонної служби (контроль в аеропорту Катовіце й на чеському кордоні (Сілезьке та Опольське воєводства): тел. +48 32 414 40 13; slosg@strazgraniczna.pl; Карпатський відділ прикордонної служби: тел. +48 18 415 34 57; komendant. kaosg@strazgraniczna.pl; Морський відділ прикордонної служби (контроль в аеропортах Гданська, Щецина та німецькому кордоні (Західнопоморське воєводства), на морській частині кордону. Контакти у Щецині: тел. +48 914 465 520; sdo. szczecin@strazgraniczna.pl; у Гданську: тел.+ 48 58 348 12 80; sdo. rebiechowo@strazgraniczna.pl; Надбужанський відділ прикордонної служби (контроль в аеропорту Любліна, на українському (у Дорогуську, Гребенному, Зосині та Долгобичуві), білоруському кордоні (у Тересполі): тел. +48 82 568 51 19; info. nosg@strazgraniczna.pl; Бєщадський відділ прикордонної служби (контроль в аеропорту Жешува та на українському кордоні (у Корчовій, Медиці, Будомєжі та Кросцєнко): тел. +48 16 673 20 00; wdsc. biosg@strazgraniczna.pl; Підляський відділ прикордонної служби (контроль на польсько-білоруському кордоні (в Кузниці та Боборовніках). Можна отримати інформацію і про перетин польсько-литовського кордону: тел.+48 85 714 50 11; posg@strazgraniczna.pl, wdsc. posg@strazgraniczna.pl; Вармінсько-Мазурський відділ (контроль в аеропорту Ольштина й на польсько-російському кордоні): тел. +48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (понеділок — п’ятниця з 7:30 до 15:30); sdo. wmosg@strazgraniczna.pl.

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