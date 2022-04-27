Як отримати грошову компенсацію за “пакунок малюка” в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як отримати грошову компенсацію за “пакунок малюка” в умовах воєнного стану

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Міністерство соціальної політики спростило механізм отримання сім’ями при народженні дитини грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в умовах воєнного стану.

Про це повідомив директор Кельменецького місцевого центру з надання БВПД Юлія Олійник.

Хто може отримати гроші за «пакунок малюка»

Грошова компенсація за «пакунок малюка» надається одному з батьків новонародженої дитини. У разі відсутності батьків, заяву на отримання коштів можуть подати прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

У такому випадку до заяви додають:

копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копію рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).

Загалом для отримання грошової компенсації «пакунок малюка» треба подати:

заяву;

копію свідоцтва про народження дитини. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини необхідно подати копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров’я або поза ним;

довідку з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «пакунок малюка».

Документи необхідно подати особисто за місцем проживання/перебування/звернення отримувача до виконавчого органу сільської, селищної ради або центру надання адміністративних послуг.

В умовах війни Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації «пакунку малюка» на будь-які необхідні товари, зокрема на їжу, ліки, пальне, щоби вивезти дитину в безпечне місце (отже, знято обмеження щодо використання коштів виключно на дитячі товари).

Окрім того:

надано можливість перерахування коштів грошової компенсації на будь-який рахунок, відкритий в ПриватБанку;

знято обмеження щодо купівлі товарів виключно в тих закладах торгівлі, які приєднались до програми з реалізації пілотного проєкту;

відтепер кошти компенсації можна зняти, перерахувати на іншу картку або оплатити онлайн необхідні витрати;

кошти грошової компенсації, невикористані протягом 12 місяців з дня зарахування, не будуть повертатись на рахунок Міністерства соціальної політики та залишаться на рахунках отримувачів.

Довідка Finance.ua:

виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на дітей, народжених починаючи з 1 липня 2021 року, проводять за бажанням отримувача, замість такої ж одноразової натуральної допомоги;

розмір грошової компенсації «пакунок малюка» з 1 січня 2022 року становить 6300 грн.

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