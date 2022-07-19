Як отримати грант на розвиток переробного підприємства — Finance.ua

Як отримати грант на розвиток переробного підприємства Вчора 12:00 — Особисті фінанси

Уряд започаткував програму грантів для підприємців, які хочуть створити або розвинути свій бізнес у сфері переробки. Держава надає їм до 8 млн грн безповоротної допомоги для реалізації виробничих проектів.

Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

Отримати фінансування можуть ФОПи або юридичні особи, які:

не розміщені і не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях станом на момент подання заявки;

не провадять господарську діяльність на території рф;

не належать до підсанкційних осіб;

не є банкрутами, не перебувають у стадії банкрутства;

мають кінцевих бенефіціарів — громадян України.

Перша тисяча заявників отримує грант у розмірі 70% від вартості проекту, для наступних учасників держава надає кошти у розмірі до 50% вартості проекту. також учасники також можуть залучити додаткові кредитні кошти — до 16 мільйонів гривень за програмою «5-7-9» під 0% на 5 років.

Щоб долучитись до програми, підприємцю необхідно підготувати бізнес-план та подати разом із заявкою та документами для верифікації діючого підприємства через Портал Дія. АТ «Ощадбанк» протягом 10 днів здійснює оцінку бізнес-плану, перевірку ділової репутації отримувача, а також проводить з ним співбесіду. Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки на основі оцінювання банку.

Кошти перераховуються на банківський рахунок заявника на чітко визначені цілі: придбання основних засобів виробництва, витрати на їх доставку та введення в експлуатацію. На обладнання накладається заборона відчуження до виконання умов за грантом. У випадку руйнування переробного підприємства внаслідок збройної агресії рф держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі.

За умовами програми учасники зобов’язані протягом 3 років з дня отримання гранту сплачувати податки, збори та ЄСВ у розмірі отриманих коштів та створити не менше 25 робочих місць.

Якщо ці вимоги не виконуються, отримувач повинен самостійно повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими платежами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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