Як отримати грант на розвиток переробного підприємства — Finance.ua
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Як отримати грант на розвиток переробного підприємства

Особисті фінанси
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Уряд започаткував програму грантів для підприємців, які хочуть створити або розвинути свій бізнес у сфері переробки. Держава надає їм до 8 млн грн безповоротної допомоги для реалізації виробничих проектів.
Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.
Отримати фінансування можуть ФОПи або юридичні особи, які:
  • не розміщені і не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях станом на момент подання заявки;
  • не провадять господарську діяльність на території рф;
  • не належать до підсанкційних осіб;
  • не є банкрутами, не перебувають у стадії банкрутства;
  • мають кінцевих бенефіціарів — громадян України.
Перша тисяча заявників отримує грант у розмірі 70% від вартості проекту, для наступних учасників держава надає кошти у розмірі до 50% вартості проекту. також учасники також можуть залучити додаткові кредитні кошти — до 16 мільйонів гривень за програмою «5-7-9» під 0% на 5 років.
Щоб долучитись до програми, підприємцю необхідно підготувати бізнес-план та подати разом із заявкою та документами для верифікації діючого підприємства через Портал Дія. АТ «Ощадбанк» протягом 10 днів здійснює оцінку бізнес-плану, перевірку ділової репутації отримувача, а також проводить з ним співбесіду. Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки на основі оцінювання банку.
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Кошти перераховуються на банківський рахунок заявника на чітко визначені цілі: придбання основних засобів виробництва, витрати на їх доставку та введення в експлуатацію. На обладнання накладається заборона відчуження до виконання умов за грантом. У випадку руйнування переробного підприємства внаслідок збройної агресії рф держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі.
За умовами програми учасники зобов’язані протягом 3 років з дня отримання гранту сплачувати податки, збори та ЄСВ у розмірі отриманих коштів та створити не менше 25 робочих місць.
Якщо ці вимоги не виконуються, отримувач повинен самостійно повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими платежами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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