Як отримати документи про освіту учням, які перебувають на окупованих територіях — Finance.ua

Як отримати документи про освіту учням, які перебувають на окупованих територіях

Вчора 20:24 — Казна та Політика

Як отримати документи про освіту учням, які перебувають на окупованих територіях

Міністерство освіти і науки інформує учасників освітнього процесу та батьків учнів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, дотримуватися таких рекомендацій щодо продовження навчання та отримання документів про освіту:

Подати заяву про зарахування до будь-якого закладу загальної середньої освіти на безпечній території України (допомогу у виборі закладу надають органи управління освітою 14 областей та міста Києва, а також департаменти освіти і науки Донецької, Харківської, Миколаївської та Запорізької обласних військових адміністрацій). Завершити навчання та пройти оцінювання відповідно до рекомендацій МОН, затверджених наказом від 1 квітня 2022 р. № 290. Свідоцтво про здобуття базової або повної загальної середньої освіти замовляє та вручає заклад, до якого подана заява про навчання (це стосується також свідоцтв досягнень для 1-4 кл. і табелів навчальних досягнень для 5-8 і 10 кл.).

У разі, якщо на час завершення навчального року заклад освіти, який замовив випускникам свідоцтва, не функціонує внаслідок збройної агресії російської федерації, видавання свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти, визначений органом управління у сфері освіти. У цьому разі уповноважена особа закладу освіти, що заповнила додаток до свідоцтва, робить запис із посиланням на наказ «Додаток заповнено на підставі наказу МОН від 01 квітня 2022 р. № 290».

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та отримати документи про освіту.

Контактна інформація для допомоги обрання закладів щодо продовження навчання:

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