Як оподатковуються операції з криптовалютами — Finance.ua

Як оподатковуються операції з криптовалютами
Відповідно до закону «Про віртуальні активи», учасниками ринку є постачальники послуг, пов’язані з оборотом віртуальних активів, а також інші особи, що здійснюють операції у своїх інтересах.
Як пояснюють у Державній податковій службі, такими постачальниками можуть бути лише юридичні особи, які в інтересах третіх осіб надають одну чи більше послуг:
- зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
- обмін віртуальних активів;
- переказ віртуальних активів;
- посередницькі послуги, пов’язані з віртуальними активами.
Для реєстрації юрособи на ринку віртуальних активів необхідно пройти ряд складних процедур, зокрема отримати ліцензію, внести значну суму в статутний капітал товариства та пройти відповідну перевірку з боку держави.
Мінімальний статутний капітал для криптовалютних бірж, відповідно до закону, від 42 тис. дол. для резидентів, від 21 тис. дол. для нерезидентів.
Особи, які матимуть бажання займатися бізнесом, пов’язаним з віртуальними активами, повинні користуватися послугами посередників, тобто юридичних осіб з відповідної ліцензією.
Доходи від операцій з віртуальними активами оподатковуються ПДФО за основною ставкою 18% і військовим збором — 1,5%.
Ідеться про оподаткування всього доходу, а не різниці між ціною продажу та придбання.
Питання криптовалюти та ФОПів — неоднозначне. Окремих КВЕДів для операцій з криптою немає.
У Державній податковій службі також пояснили щодо доходів, отриманих фізичними особами від продажу криптовалют. Такий дохід включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Він відображається в розділі ІІ декларації.
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