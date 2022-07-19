Як оподатковуються операції з криптовалютами — Finance.ua

Як оподатковуються операції з криптовалютами Вчора 17:10 — Фінтех і Картки

Відповідно до закону «Про віртуальні активи» , учасниками ринку є постачальники послуг, пов’язані з оборотом віртуальних активів, а також інші особи, що здійснюють операції у своїх інтересах.

Як пояснюють у Державній податковій службі, такими постачальниками можуть бути лише юридичні особи, які в інтересах третіх осіб надають одну чи більше послуг:

зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

посередницькі послуги, пов’язані з віртуальними активами.

Для реєстрації юрособи на ринку віртуальних активів необхідно пройти ряд складних процедур, зокрема отримати ліцензію, внести значну суму в статутний капітал товариства та пройти відповідну перевірку з боку держави.

Мінімальний статутний капітал для криптовалютних бірж, відповідно до закону, від 42 тис. дол. для резидентів, від 21 тис. дол. для нерезидентів.

Особи, які матимуть бажання займатися бізнесом, пов’язаним з віртуальними активами, повинні користуватися послугами посередників, тобто юридичних осіб з відповідної ліцензією.

Доходи від операцій з віртуальними активами оподатковуються ПДФО за основною ставкою 18% і військовим збором — 1,5%.

Ідеться про оподаткування всього доходу, а не різниці між ціною продажу та придбання.

Питання криптовалюти та ФОПів — неоднозначне. Окремих КВЕДів для операцій з криптою немає.

У Державній податковій службі також пояснили щодо доходів, отриманих фізичними особами від продажу криптовалют. Такий дохід включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Він відображається в розділі ІІ декларації.

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