Як оформити житлову субсидію переселенцям (інструкція) — Finance.ua

Як оформити житлову субсидію переселенцям (інструкція) Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики пропонує призначати субсидії на оплату комунальних послуг через Пенсійний фонд України. Це, на думку уряду, спростило б проблеми з їх нарахуванням переселенцям. Однак поки механізм не запрацював, субсидії видаватимуть після звернення до управлінь соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання або ж через застосунок Дія, пише evacuation.city

Читайте також Чи вистачить коштів у держбюджеті на субсидії: відповідь Мінсоцполітики

Про це в етері Національного телемарафону сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Хто може отримати субсидію

Станом на зараз субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначають одному із членів домогосподарства:

які зареєстровані в будинку,

які не зареєстровані, але фактично проживають у приміщенні (для переселенців не обов’язково мати договір оренди житла).

Субсидії і пільги виплачують управління соціального захисту населення на місцях.

Куди звернутися

При евакуації, людина має повідомити соцзахист, де перебувала на обліку, про те, що переїжджає аби тимчасово припинити виплати. Потім для того, щоб поновити субсидію, переселенцям треба звернутися до таких органів за місцем проживання:

управління соціального захисту населення (УСЗН),

ЦНАП,

уповноваженого посадовця територіальної громади,

або через застосунок Дія.

Цей процес займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина не отримуватиме виплати.

Читайте також Як у цьому опалювальному сезоні нараховуватимуть субсидії. У Мінсоцполітики розповіли про новий алгоритм

Для того, щоб захистити право переселенців на отримання субсидій і пільг, в жовтні 2022 року Пенсійний фонд України почне взаємодію з управліннями соціального захисту населення. Соцзахист продовжить нараховувати виплати, а Пенсійний фонд забезпечить виплату грошей через банки та Укрпошту.

Субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, призначать у Львові чи Чернівцях. Процес нарахування житлових субсидій відбуватиметься автоматично.

Розмір житлової субсидії

Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2022-2023 років здійснять органи соціального захисту населення в жовтні після отримання відомостей від Державної податкової служби та Пенсійного фонд України. Врахують:

доходи переселенців,

розміри внесків/платежів, цін від надавачів комунальних послуг,

тарифи на житлово-комунальні послуги.

Для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію, її розмір, скористайтеся порталом subsidii.ioc.gov.ua

вкажіть адресу проживання,

підтвердіть, що ви не робот,

отримайте інформацію про статус заяви на субсидію.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.