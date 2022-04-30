Як оформити іпотеку в Польщі — умови кредитування і необхідні документи — Finance.ua
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Як оформити іпотеку в Польщі — умови кредитування і необхідні документи

Вчора 20:04Кредит&Депозит
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Як оформити іпотеку в Польщі — умови кредитування і необхідні документиЯк оформити іпотеку в Польщі — умови кредитування і необхідні документи, freepik.com
Іноземці в Польщі мають можливість придбати собі житло в іпотеку з певними умовами.
Про це пише «Сьогодні».
Особливістю іпотечного кредитування в Польщі є те, що лише невелика частина процесу закріплена у законах, все решта має рекомендаційний характер. Конкретні умови можуть бути встановлені не тільки обраним банком, а й в індивідуальному порядку.
Загалом, якщо ви проживаєте в Польщі легально, офіційно працевлаштовані і маєте джерело постійного доходу, бездоганну кредитну і банківську історію, то оформити іпотечне кредитування у вас буде без проблем. Алгоритм оформлення його має такий вигляд:
  • підписання договору із забудовником чи продавцем;
  • звернення з пакетом документів в банк;
  • розгляд банком заяви і перевірка всіх даних;
  • підписання кредитного договору.

Хто може оформити іпотеку, і які документи потрібні?

Іноземці, які отримали карту постійного проживання в Польщі, мають великі шанси оформити кредит на тривалий термін (30-45 років), а ось людям, які мають карту тимчасового проживання, зробити це буде дещо складніше. Адже в такому випадку кредит буде виданий на час, що не перевищує термін дії картки.
За даними migrant.biz.ua, пакет необхідних документів містить в собі:
  • закордонний паспорт;
  • карту постійного проживання в Польщі або карту тимчасового перебування мінімум на 12 місяців. У другому випадку терміни надання кредиту будуть відповідати терміну її дії;
  • свідоцтво про сплату податків;
  • довідку про зарплату за останні три-шість місяців;
  • договір на рік вперед і довідку про доходи за останні три-шість місяців;
  • довідку про доходи за останні півроку-рік;
  • довідку про доходи за один-два роки (при веденні власного бізнесу в Польщі);
  • довідку про несудимість;
  • польський рапорт ВІК, довідку про виплату РІТ та історію руху коштів на банківському рахунку претендента;
  • попередній договір із забудовником (девелопером) чи з продавцем нерухомості;
  • дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі на покупку нерухомості в разі купівлі будинку або земельної ділянки іноземцем, який прожив в країні не менше п’яти років. Потрібно також дозвіл на придбання будь-якої нерухомості, яка розташована в прикордонній зоні.
Окрім безпосередньої вартості житла, вас чекають додаткові витрати:
  • 200-300 злотих за огляд нерухомості, що проводить представник банку;
  • податок на цивільно-правові дії в розмірі 2% від ринкової вартості нерухомості (у разі купівлі житла від забудовника цей податок не стягується);
  • 3,5% від суми кредитування за послуги банку;
  • 0,1% іпотечний податок;
  • 260 злотих за запис у будинковій книзі та заяву на її виготовлення;
  • послуги нотаріуса (при вартості нерухомості від 60 тис. до мільйона злотих ставка складе 1010 злотих плюс 0,4% від суми угоди. Оформлення угоди на суму від одного до двох мільйонів оцінюється вже в 4 770 злотих і 0,2% від суми).

Які банки видають кредити, та які їх умови?

Найчастіше польські банки висувають до іноземців такі вимоги:
  • встановити особу іноземного громадянина (чинний закордонний паспорт);
  • підтвердити законність перебування в Польщі претендента на оформлення кредиту;
  • підтвердити наявність польської прописки;
  • вказати законне джерело доходів (необхідно підтвердити документально);
  • мати позитивну кредитну історію (в Польщі чи в державі проживання);
  • мати номер PESEL.
Cеред найбільш популярних банків, що видають іноземцям іпотеку, є:

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За матеріалами: Сьогодні
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