Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці (інфографіка) — Finance.ua
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Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці (інфографіка)

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Жовтень видався непростим для ринку праці. Масовані ракетні обстріли, атака «шахідів», цілеспрямоване руйнування енергосистеми, віялові відключення електроенергії. У пікові моменти це знижувало активність шукачів і роботодавців на 10-15%. Та попри все ринок праці встояв, а в деяких регіонах навіть зросли зарплати.
Про це пише work.ua.
У жовтні максимальна кількість вакансій, які були розміщені на Work.ua, залишилася на рівні попереднього місяця — 56 719 проти 56 554 вакансій. Падіння не відбулось. Зростання склало 0,3%, при тому, що у вересні приріст був 16%, у серпні — 20%.
Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці (інфографіка)
За жовтень п’ятірка регіонів із найвищою кількістю вакансій не змінилася і має такий вигляд:
  • Київська область — 16 861;
  • Львівська — 6 521;
  • Дніпропетровська — 4 964;
  • Одеська — 3 278;
  • Івано-Франківська — 1 976 вакансій.
Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці (інфографіка)
Найбільший приріст вакансій у жовтні демонструють два прифронтові регіони. У Донецькій області кількість вакансій зросла вдвічі — з 58 до 116 вакансій (через велику кількість пропозицій у вуглевидобувній промисловості), а в Харківській — на 16% — з 1020 до 1 184 вакансій.
Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці (інфографіка)
Незначну позитивну динаміку показали Полтавська (+5%, 1 396 — 1 460), Сумська (+4%, 451 — 469) та Рівненська області (+2%, 1 277 — 1 303).
Київська та Одеська області, які все літо потрапляли до пʼятірки лідерів, у жовтні випали з неї.
Кого шукають
Роботодавці продовжують шукати спеціалістів, що вміють продавати, рахувати, возити та готувати. Список найбільш затребуваних вакансій не змінився:
П’ятірка регіонів із найвищою середньою кількістю відгуків на вакансію показала спад конкуренції:
  • Київська область (-27%);
  • Дніпропетровська область (-27%);
  • Одеська область (-23%);
  • Сумська область (-22%);
  • Харківська область (-9%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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