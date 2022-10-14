Як новий голова НБУ вплине на дохідність депозитів — Finance.ua

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Як новий голова НБУ вплине на дохідність депозитів

Кредит&Депозит
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Головною подією на вітчизняному фінансовому ринку за останні два тижні стало призначення нового голови НБУ — Андрія Пишного, замість Кирила Шевченка, який пішов у відставку за власним бажанням.
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Утім, новий очільник регулятора вже висловився на підтримку дій свого попередника: він вважає, що «політика антикризового управління, яка застосовувалася раніше, наразі приносить плоди».
Крім того, він вважає чинну облікову ставку НБУ, яка наразі становить 25% річних, адекватною, і пообіцяв зберегти її поки що на поточному рівні.
Заява пролунала незадовго до чергового засідання Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки (заплановане на 18−19 жовтня). А це означає, що засідання, наймовірніше, пройде без сюрпризів.
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Принаймні, про зменшення ключової ставки говорити зарано. Інфляція залишається високою: у вересні індекс споживчих цін зріс на 1,9%, після збільшення на 1,1% у серпні. У річному вимірі інфляція прискорилася до 24,6%, а за результатами 2022 р. сягне 30%.
З іншого боку, подальше посилення монетарної політики негативно вплине на кредитування, яке й без того майже на паузі. Саме тому Андрій Пишний не робитиме тут різких кроків.
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Збереження ключової ставки НБУ на поточному рівні означатиме, що на депозитну політику банків впливатимуть інші чинники.
Голова правління «Райффайзен банку» Олександр Писарук пояснює повільне підвищення дохідності гривневих вкладів переліквідністю банківської системи.
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"Фундаментальна причина в тому, що банківська система переліквідна, і її ліквідність зростає. Так, вона короткострокова та нестабільна, але системна переліквідність у якісних банках означає, що потреби підвищувати ставки немає.
Однак, це не означає, що ставки не зростатимуть. Я очікую, що вони зростатимуть, особливо на довгострокові депозити. Але очікувати, що ставка за депозитом зможе наздогнати інфляцію чи хоча б наблизитися до неї, не варто", — каже Олександр Писарук.
Подальше зростання дохідності гривневих депозитів прогнозує й аналітик YouControl Роман Корнилюк.
«Депозитні ставки тяжіють до очікуваних річних темпів зростання цін, до яких їм ще є куди прагнути. Тому, якщо ви вирішили зберігати заощадження в гривні, краще почекати в кеші, поточних чи декількамісячних вкладах до моменту, коли річні ставки ще трохи підтягнуться до інфляційних рівнів. Це також логічно з погляду безпеки та доступу до ліквідності за воєнних умов», — радить він.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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