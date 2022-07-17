Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці — Finance.ua
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Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці

Особисті фінанси
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Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці
Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці
У літній час, коли тривають канікули, чимало підлітків починають шукати підробіток.
Водночас для дітей до 18 років в Україні діють особливі правила працевлаштування, про які нагадали в Державній службі з питань праці та Міністерстві освіти і науки.

З якого віку підліткам можна працювати:

  • 16-18 років — без обмежень;
  • 15-16 років за згодою одного з батьків або опікунів;
  • 14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.
При цьому максимальна кількість робочого часу не повинна перевищувати 50 годин на тиждень.
Слід зазначити, що діти до 14 років не можуть працювати.

Що заборонено підліткам:

  • працювати на небезпечних і шкідливих місцях;
  • працювати на важких і підземних роботах;
  • працювати понаднормово;
  • працювати у вихідні дні;
  • їздити у відрядження.

Які є особливі умови прийняття на роботу:

  • наявність обов’язкового медичного догляду;
  • спеціальний облік із зазначенням дати народження;
  • заробітна плата на рівні дорослого працівника;
  • щорічна відпустка у 31 робочий день.
Під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів.

Які додаткові гарантії є в дітей:

  • спеціальна квота на працевлаштування;
  • перше робоче місце надається на термін не менше двох років;
  • обмеження підстав на звільнення.
За матеріалами:
Українська правда
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