Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці — Finance.ua

Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці Вчора 10:35 — Особисті фінанси

Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці

У літній час, коли тривають канікули, чимало підлітків починають шукати підробіток.

Водночас для дітей до 18 років в Україні діють особливі правила працевлаштування, про які нагадали в Державній службі з питань праці та Міністерстві освіти і науки.

З якого віку підліткам можна працювати:

16-18 років — без обмежень;

15-16 років за згодою одного з батьків або опікунів;

14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.

При цьому максимальна кількість робочого часу не повинна перевищувати 50 годин на тиждень.

Слід зазначити, що діти до 14 років не можуть працювати.

Що заборонено підліткам:

працювати на небезпечних і шкідливих місцях;

працювати на важких і підземних роботах;

працювати понаднормово;

працювати у вихідні дні;

їздити у відрядження.

Які є особливі умови прийняття на роботу:

наявність обов’язкового медичного догляду;

спеціальний облік із зазначенням дати народження;

заробітна плата на рівні дорослого працівника;

щорічна відпустка у 31 робочий день.

Під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів.

Які додаткові гарантії є в дітей:

спеціальна квота на працевлаштування;

перше робоче місце надається на термін не менше двох років;

обмеження підстав на звільнення.

Українська правда За матеріалами:

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