Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці — Finance.ua

Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу - пояснення Держпраці
У літній час, коли тривають канікули, чимало підлітків починають шукати підробіток.
Водночас для дітей до 18 років в Україні діють особливі правила працевлаштування, про які нагадали в Державній службі з питань праці та Міністерстві освіти і науки.
З якого віку підліткам можна працювати:
- 16-18 років — без обмежень;
- 15-16 років за згодою одного з батьків або опікунів;
- 14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.
При цьому максимальна кількість робочого часу не повинна перевищувати 50 годин на тиждень.
Слід зазначити, що діти до 14 років не можуть працювати.
Що заборонено підліткам:
- працювати на небезпечних і шкідливих місцях;
- працювати на важких і підземних роботах;
- працювати понаднормово;
- працювати у вихідні дні;
- їздити у відрядження.
Які є особливі умови прийняття на роботу:
- наявність обов’язкового медичного догляду;
- спеціальний облік із зазначенням дати народження;
- заробітна плата на рівні дорослого працівника;
- щорічна відпустка у 31 робочий день.
Під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів.
Які додаткові гарантії є в дітей:
- спеціальна квота на працевлаштування;
- перше робоче місце надається на термін не менше двох років;
- обмеження підстав на звільнення.
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