Як не влетіти на «космічний» штраф через техогляд — Finance.ua
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Як не влетіти на «космічний» штраф через техогляд

Технології&Авто
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За їзду без техогляду в Україні передбачається штраф у 17 тисяч гривень, але це правило не стосується деяких категорій транспортних засобів.
Штраф не отримають ті транспортні засоби, які не виїжджають на дороги загального користування та якщо їх використовують строго на території підприємств. Це можуть бути машини для заводів, автобаз, кар’єрів тощо.
Технічний огляд можна не проходити і тим авто, об’єм двигуна яких до 125 куб. см або електродвигун потужністю не більше 4 кВт. Також у цьому списку автомобілі, які розвивають швидкість до 25 км/год та сільгосптехніка — до 40 км/год.
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За матеріалами:
mmr.ua
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