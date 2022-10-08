Як не “вбити” батарею MacBook – інструкція — Finance.ua
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Як не “вбити” батарею MacBook – інструкція

Особисті фінанси
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У Apple користувачі цінують не лише смартфони, а й ноутбуки. Якщо з iPhone багато хто розуміє базові правила збереження його життя, то з MacBook можуть бути питання. Про це повідомляє The Next Web.
Щоб MacBook не «помер» раніше терміну, рекомендовано:
  • Не тримати усі програми постійно відкритими.
  • Вимкнена гучність та програвання музики чи відео у фоновому режимі — теж не найкращий варіант. Слід стежити уважно.
  • Потрібно регулярно оновлювати програмне забезпечення та стежити за правильністю налаштувань.
  • Варто забути про підключення зарядки до ноутбука, у якого рівень заряду був 100% та раптово став 99%. Особливо часто від’єднувати та приєднувати зарядку теж не слід.
  • Яскравість екрана ноутбука має бути помірною, а не такою, яку видно з космосу.
  • Не заряджайте інші пристрої від акумулятора MacBook.
  • Слідкуйте за тим, щоб ноутбук не залишався на сонячному світлі. Корпус не повинен перегріватись.
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За матеріалами:
itechua
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