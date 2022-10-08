Як не “вбити” батарею MacBook – інструкція — Finance.ua

Як не “вбити” батарею MacBook – інструкція Вчора 00:28 — Особисті фінанси

У Apple користувачі цінують не лише смартфони, а й ноутбуки. Якщо з iPhone багато хто розуміє базові правила збереження його життя, то з MacBook можуть бути питання. Про це повідомляє The Next Web.

Щоб MacBook не «помер» раніше терміну, рекомендовано:

Не тримати усі програми постійно відкритими.

Вимкнена гучність та програвання музики чи відео у фоновому режимі — теж не найкращий варіант. Слід стежити уважно.

Потрібно регулярно оновлювати програмне забезпечення та стежити за правильністю налаштувань.

Варто забути про підключення зарядки до ноутбука, у якого рівень заряду був 100% та раптово став 99%. Особливо часто від’єднувати та приєднувати зарядку теж не слід.

Яскравість екрана ноутбука має бути помірною, а не такою, яку видно з космосу.

Не заряджайте інші пристрої від акумулятора MacBook.

Слідкуйте за тим, щоб ноутбук не залишався на сонячному світлі. Корпус не повинен перегріватись.

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itechua За матеріалами:

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