Як не пропустити початок бичачого ринку: основні показники — Finance.ua

Як не пропустити початок бичачого ринку: основні показники Вчора 12:32 — Фондовий ринок

Як не пропустити початок бичачого ринку: основні показники

Інституціонали вже не один рік виходять на криптовалютний ринок — це призводить до того, що крипта торгується, як і фондовий ринок.

Ком’юніті менеджер та амбасадор криптоплатформи ByBit Сергій Мариничев під час онлайн-вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?» розповів, як інвесторам зрозуміти, що ведмежа фаза закінчується. Та на які показники та індекси слід звертати увагу.

«Зараз на крипторинку можна побачити певні кореляції, особливо останніми місяцями — під час ведмежого ринку. Як наслідок — коли на фондовому ринку вихідний, на крипторинку обсяг торгів і волатильність значно падають. Хоча ще кілька років тому на вихідних, навпаки, можна було бачити величезну волатильність», — розповідає експерт.

Як же не пропустити початок бичачого ринку

Для того щоб підготуватися до майбутнього булрану, фахівець радить звертати увагу на такі ключові фактори для розвороту ринку:

індекс долара повинен знижуватися;

центробанки готові знижувати ключову ставку;

реальна дохідність 5-річних казначейських облігацій знижується;

зростає спред між 10- та 2-річними казначейськими облігаціями США;

збільшення інвестицій у венчурні компанії;

біржові індекси Russell 2000 переходить у цикл зростання.

Чому саме ці показники треба брати до уваги

Індекс долара — це індекс вартості долара США у порівнянні з іншими валютами. Зростання DXY викликає падіння цін у доларових парах, у той час, як падіння та консолідація індексу викликає зміцнення активів у доларових парах, отже, BTC починає зростати.

Зниження ключової ставки ФРС. ZQ1! — ф’ючерс на відсоткову ставку за Федеральними фондами. За цією ставкою банки США надають у кредит свої надлишкові резерви на короткі терміни іншим банкам.

Збільшення базової ставки спонукає учасників ринку збільшувати заощадження, продавати високоризикові активи (як і BTC) і йти «в тиху гавань», тобто вкладати у більш консервативні інструменти.

Реальна дохідність за 5-річними держоблігаціями. US05Y — індекс дохідності 5-річних облігацій. Це також про грошово-кредитну політику, як індекс долара та ключова ставка ФРС. Він впливає на ротацію активів в портфелі інвестора в залежності від «апетиту» до ризику.

Як тільки ми розуміємо, що реальна дохідність почне знижуватися, то «апетит» до ризику повернеться та високоризикові активи почнуть своє зростання.

Спред між 10- та 2-річними казначейськими облігаціями США. US10Y-US02Y — графік, який відображає динаміку дохідностей за 10- та 2-річними державними облігаціями.

Цей графік, за словами експерта, — маст-хев індикатор для ребалансування портфеля інвестора.

Динаміка облігацій дуже залежить від монетарної політики держави. Коли ЦБ підіймають ставки, облігації у цей час падають в ціні, а дохідність за ними зростає.

Припускаючи, що тренд на посилення політики з боку ФРС близький до свого завершення, учасники ринку заздалегідь ставатимуть на швидший розворот тенденцій.

Russell 2000 — індекс, який відображає динаміку зміни вартості акцій 2 тисяч середніх та малих компаній на фондовому ринку США.

На відміну від SPX та NDX, він більш волатильний та історично має більший потенціал до зростання.

Також у нього найбільша кореляція з BTC серед інших фондових індексів.

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