Як на Україну вплине новий екостандарт Євро-7 — Finance.ua

Як на Україну вплине новий екостандарт Євро-7 Сьогодні 21:06 — Особисті фінанси

Як на Україну вплине новий екостандарт Євро-7

Автовиробники протестують проти нового екологічного стандарту Євро 7. Зокрема, вони впевнені, що через велику кількість моделей, які необхідно оновити та протестувати, терміни імплементації стандарту — нереалістичні. А отже, перехід на нього може бути дуже складним і дорогим. Водночас, за прогнозами, на Україну новий стандарт практично не вплине — оскільки в ній нові авто майже не купують.

Там зазначають: у Європейській асоціації автовиробників (ACEA) також упевнені, що поточний проєкт стандарту «може сповільнити перехід до нульових викидів транспорту в 2035 році».

«Щоб відповідати нормам Євро 7, виробникам вантажівок доведеться переорієнтувати значні інженерні та фінансові ресурси з виробництва акумуляторів та паливних елементів на двигуни внутрішнього згоряння. Це вплине на перехід до транспортних засобів з нульовим рівнем викидів», — сказав гендиректор Volvo Group та голова Комерційної ради ACEA Мартін Лундстедт.

За його словами, уповільнення переходу на нульові викиди негативно вплине на клімат. А крім того, на:

здоров’я людей;

галузь загалом.

Як Євро 7 вплине на Україну

Водночас, зазначають аналітики Інституту, Євро-7 майже не вплинуть на авторинок України. Причина — українці практично не купують нових автомобілів. «Продажі нових авто становлять менше ніж 4% загальної кількості угод», — розповіли вони.

Понад те, наголошується: можливе здорожчання нових автомобілів у зв’язку із запровадженням стандарту ще більше знизить його вплив на Україну. Оскільки в такому разі нові авто стануть «ще менш доступні, а їхні продажі ще більше скоротяться».

Що відомо про Євро-7

Очікується, що стандарт буде запроваджено з 1 липня 2025 року для легкових автомобілів та з 1 липня 2027 року — для вантажівок та автобусів. У Єврокомісії зазначають: він дозволить значно знизити загальні викиди оксидів азоту (NOx) від легкових автомобілів та мікроавтобусів. Зокрема:

на 35% порівняно із Євро-6;

на 56% — у порівнянні з Євро VI для автобусів та вантажівок.

Одним із основних нововведень стане встановлення обмежень не тільки на викиди з вихлопної труби, але й на викиди жорстких частинок від гальм та шин. Також новий стандарт, серед іншого, передбачає регулювання довговічності акумуляторів.

Крім того, всі транспортні засоби повинні будуть відповідати правилам протягом тривалішого періоду, ніж зараз. Його підвищать удвічі. За прогнозами, подорожчання становитиме (у середньому):

для легкових автомобілів — 90-150 євро;

для вантажiвок — 2 700 євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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